Morgan Stanley bekennt sich "völlig optimistisch" zu asiatischen Wachstumsaktien

• NFCI zeigt lockere Finanzbedingungen seit Mitte Oktober• Analysten erwarten Fed-Zinssenkungen• Nach Bankenkrise sehen Analysten Asiens Märkte besser gestellt

"Wir glauben, dass es an der Zeit ist, sich wieder auf Wachstumsaktien in Asien/EM zu konzentrieren", sagten die Strategen von Morgan Stanley in einer Mitteilung gegenüber Bloomberg.

Growth Investing

Eine beliebte Strategie unter Anlegern ist das sogenannte Growth Investing. Investoren suchen gezielt nach Wachstumsmärkten oder Unternehmen, die in Zukunft Gewinne erzielen könnten. Im Kern geht es darum, zu spekulieren, wie das Umsatz- und Gewinnwachstum eines Unternehmens aussehen und die Frage, ob sich eine Investition in ferner Zukunft lohnen wird.

Lockere Finanzbedingungen

In einer Notiz gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen sich die Analysten von Morgan Stanley gegenüber asiatischen Wachstumsaktien "völlig optimistisch" in Bezug auf das Wertwachstum. Dabei verweisen sie auf die derzeitigen lockeren Finanzbedingungen.

Die Fed hat in den vergangenen Monaten den Leitzins immer wieder angehoben. Doch das genaue Gegenteil ist eingetroffen: die Finanzbedingungen sind entspannt und die Wirtschaft wächst weiter. Das zeigt der National Financial Conditions Index (NFCI) der Chicago Fed. Seit Mitte Oktober haben sich laut dem NFCI die Finanzbedingungen drastisch gelockert. Darauf deuten die negativen Werte des Index hin.

Zinssenkungen erwartet

Die Strategen äußern weiter, dass der Anleihen-Futures-Markt erwarte, dass die Fed bis zum Ende des Jahres die Zinsen wieder senken wird. Wachstumsaktien würden von solch einfachen Bedingungen profitieren. Ebenfalls weisen Wirtschaftsdaten aus der Region auf eine starke Dynamik in der Zukunft hin.

"Angesichts der starken PMI-Dynamik in Asien/EM und der Erwartung einer extremen Endrate in den USA glauben wir, dass es an der Zeit ist, Wachstumsaktien in Asien/EM wieder überzugewichten", äußern die Analysten gegenüber Bloomberg.

Aktienindizes in Asien werden steigen

Morgan Stanley prophezeit ein Wachstum bei asiatischen Aktienindizes. Die Analysten erwarten bei dem Hang Seng-Index aus Hongkong eine Steigerung um 28 Prozent sowie beim chinesischen CSI 300 einen Gewinn um 14 Prozent bis Ende des Jahres - trotz einer überschaubaren Inflation sowie des dahinter stehenden Leitzinszyklus.

Nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, durch die die Finanzmärkte schwer belastet wurden, äußern sich die Analysten von Morgan Stanley dennoch optimistisch und sehen die Emerging Marktes in Asiens gegenüber ihren globalen Konkurrenten klar im Vorteil.

