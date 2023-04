130.000 US-Dollar Verlust: NFT-Trader vernichtet aus Versehen Cryptopunk

• Ein NFT-Trader wollte seinen NFT auf einer anderen Plattform vermieten• Den Cryptopunk dafür in ein anderes Format umzuwandeln ging schief• Auf Twitter erntet der Trader viel Support von der Community

77 ETH hatte Brandon Riley erst kürzlich für den Kauf des Cryptopunk 685 aufgewandt - nur kurze Zeit später hatten sich die umgerechnet rund 130.000 US-Dollar in Luft aufgelöst. Riley sieht die Schuld bei sich selbst, bittet aber YugaLabs um Unterstützung.

Der Trader wollte den NFT in ein anderes Format umwandeln und vermieten

Seine Geschichte hat Riley Ende März via Twitter an die Öffentlichkeit gebracht. Er habe nach dem Kauf des NFTs versucht, den Cryptopunk in ein anderes Format umzuwandeln, um es über eine andere Plattform zu vermieten:

Today I accidentally burned a @cryptopunksnfts trying to wrap punk 685.



I was so focused on following the instructions exactly, that I slipped up, destroying a third of of my net worth in a single transaction. @yugalabs please sell me the @v1punks 685 as a consolation. 🙏🏼 pic.twitter.com/jHoTGvlc7j — Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 25, 2023

Dabei habe er den Cryptopunk 685 aus Versehen an eine falsche Wallet-Adresse überwiesen.

I followed step 4 to ‘write contract’ and ‘register proxy’ then Step 5 to copy proxy address…



I should have known something was wrong and realized that this was a mistake, but I didn’t. It wasn’t until I went to mint my wrapped punk, that the astronomical gas gave it away. - Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 25, 2023

Riley überwies sein NFT aus Versehen an eine Burn-Adresse

Bei dem besagten Wallet handelte es sich nach Informationen von BTC-Echo um eine Burn-Adresse, also um ein Wallet, auf das niemand Zugriff hat. Solche Burn-Wallets dienen dazu, NFTs unschädlich zu machen - liegt ein NFT einmal auf einem Burn-Wallet, kann es niemand mehr zurückholen (zumindest nach dem aktuellen Stand der Technik).

Einer der vielen Twitter-User, die Riley mit einem Kommentar unter seinem Post Mut zusprachen, heiterte ihn mit dem Argument auf, so würde der Cryptopunk 685 wenigstens nie einem anderen Trader gehören. Das schien den Pechvogel aufzumuntern.

🤝 I like this attitude. And I might just do that! New pfp coming soon…🫡 - Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 26, 2023

YugaLabs hat noch nicht auf Rileys Kontaktversuche reagiert

Dennoch schrieb er auch:

This is truly a devastating mistake for me.💔 But I did this myself, and it is no one’s fault but my own. Both the beauty and the curse of self-custody.



Stay safe out there everyone, and please be way more careful than I was. Thank you to so many of you for the kind words. 🙏🏼 - Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 25, 2023

Er sei kein Entwickler und kenne sich nicht gut mit der Technik aus. Dennoch habe nur er selbst den Verlust des Cryptopunk 685 zu verantworten. "Bitte seid viel vorsichtiger als ich es war", so Riley, für den die 77 ETH viel Geld sind. In der Hoffnung, dass YugaLabs einspringt und sich aufs Neue für die Mitglieder seiner Community engagiert, hat er offenbar die Cryptopunk-Entwickler darum gebeten, ihm günstig ein Ersatz-NFT zu verkaufen. Stand Ende März ist nicht bekannt, dass YugaLabs auf Rileys Kontaktversuche reagiert hätte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com