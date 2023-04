NASDAQ-Titel: Sammelklagen - Tesla droht Zahlung von Schadensersatz

• In den USA wurden zwei Sammelklagen gegen Tesla eingereicht• Im Raum steht ein Verstoß gegen das "Right to Repair"• Auf Tesla könnten hohe Schadensersatzansprüche zukommen

Tesla-Besitzer werden bei Wahl von Servicepartnern eingeschränkt

Der US-amerikanische Autohersteller Tesla sieht sich aktuell mit zwei Sammelklagen konfrontiert. Beide Klagen, eingereicht im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, sind ähnlich gelagert und führen an, dass Besitzer eines Teslas bei der Wahl von Service- und Reparaturleistungen eingeschränkt werden und dadurch gezwungen sind, höhere Preise zu zahlen und längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen.

Anklage wirft Tesla Monopolbildung vor

Im Rahmen der Anklageschrift wird dem Fahrzeughersteller vorgeworfen, er habe für eigene Fahrzeuge im Bereich von Reparaturdiensten und Ersatzteilen ein Monopol geschaffen. Halter eines Tesla hätten dadurch nicht die Möglichkeit, unabhängige Werkstätten aufzusuchen. Das Ergebnis seien lange Wartezeiten und hohe Preise. Die Anklage fordert von Tesla, Wettbewerb bei der Wartung von Tesla-Fahrzeugen und beim Vertrieb von Ersatzteilen zuzulassen. Auch andere Fahrzeughersteller mussten sich bereits mit Verfahren wegen Verstößen gegen das Recht auf Reparatur, dem "Right to Repair", vor Gericht verantworten. Zu den prominentesten Beispielen zählen der Motorradhersteller Harley-Davidson und Deere & Co, der weltgrößte Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen.

Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe

Im Falle eines Erfolges der Sammelklagen könnten hohe Kosten auf Tesla zukommen. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters umfasst die Klägergruppe beider Sammelklagen alle Personen, die seit 2019 Reparaturen bei Tesla in Anspruch genommen oder Ersatzteile erworben haben. Die Klage wurde im Namen aller Bürger eingereicht, die im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig sind. Im Falle eines Erfolges der Sammelklagen könnten sich die Schadensersatzansprüche gegenüber Tesla auf mehrere Hundert Millionen US-Dollar belaufen, so Reuters.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Zigres / Shutterstock.com