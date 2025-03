10 vor 9

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX dürfte höher starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise 0,67 Prozent stärker bei 22.703,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost notieren mehrheitlich in Rot

An den asiatischen Börsen dominieren am Montag die Bären. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,70 Prozent auf 37.785,47 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,28 Prozent im Minus bei 3.311,55 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,18 Prozent auf 22.899,85 Indexpunkte ab.

3. Eskalation im Weißen Haus: Deutsche Politik unter Druck

Nach dem explosiven Zerwürfnis vor den Augen der Welt beharren sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj auf ihren Positionen. Zur Nachricht

4. Post liefert unerledigte Sendungen aus

Die Deutsche Post will in Folge von Warnstreiks liegengebliebene Brief- und Paketsendungen rasch nachliefern. Zur Nachricht

5.1&1 betreibt nun 1.000 Funkmasten

Nach einer deutlichen Verzögerung kommt Deutschlands vierter Mobilfunk-Netzbetreiber 1&1 allmählich voran mit seinem Ausbau. Zur Nachricht

6. Lufthansa reaktiviert wohl Flugverbindung nach Teheran

Nach Monaten der Unterbrechung wegen militärischer Spannungen hat die Lufthansa wieder den Iran angeflogen. Zur Nachricht

7. Noel Quinn soll neuer Julius Bär-Verwaltungsratspräsident werden.

Ex-HSBC-Chef Noel Quinn soll Remo Lacher als Verwaltungsratspräsident bei der schweizerischen Bank Julius Bär beerben. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Spiel ohne Gegentor dank geschlossener Mannschaftsleistung

Erstmals gelangen Borussia Dortmund in dieser Saison zwei Bundesliga-Siege nacheinander. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise steigen leicht. Der WTI-Preis zog um 0,19 auf 70,13 Dollar an, während Brent marginal um 0,01 auf 73,17 Dollar zulegte.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0417 und damit etwas mehr als zuvor.