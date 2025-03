Nach Eklat im Weißen Haus: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Lufthansa reaktiviert wohl Iran-Flugverbindung -- DHL im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte die Woche mit Gewinnen starten. So zeigt sich der DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise höher.

Der TecDAX notiert etwa eine Stunde vor Handelsstart ebenso im Plus. Gestützt von Kursgewinnen aus Übersee dürfte der DAX am Rosenmontag fester in die Woche starten. Damit würde er seine Erholung seit Freitagnachmittag fortsetzen und sich dem jüngsten Rekordhoch von 22.935 Punkten wieder annähern. Nach dem Wochenende stehen viele wichtige Nachrichten im Fokus - insbesondere der diplomatische Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden am Montag mit grünen Vorzeichen erwartet. So notiert der EURO STOXX 50 vorbörslich zeitweise im Plus. Nach dem Wochenende gibt es zahlreiche Nachrichten zu verarbeiten - allen voran der diplomatische Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Allerdings dürfte dieser die Märkte nur begrenzt beeinflussen, wie bereits die späte Handelssitzung an der Wall Street zeigte. Für Europa könnte das Ereignis jedoch den Druck erhöhen, verteidigungspolitisch unabhängiger zu werden. In diesem Kontext rücken Rüstungs- und Infrastrukturtitel weiter in den Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag mit Ausschlägen in beide Richtungen. Der Dow Jones begann den Handel minimal stärker. Nach einem Zwischenspiel in der Verlustzone setzte er sich deutlich in die Gewinnzone ab und beendete die Woche 1,39 Prozent stärker bei 43.840,91 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ähnlich volatil, nachdem er zum Börsenstart noch Abschläge verbucht hatte. Auch er nahm Fahrt auf und ging 1,63 Prozent im Plus bei 18.847,28 Zählern in den Feierabend. Nach der jüngsten Talfahrt an der Wall Street kam es am Freitag im Handelsverlauf zu einer Aufholjagd. Börsianer zeigen sich erleichtert über das Ende des turbulenten Februar, den viele als herausfordernd empfunden haben. Belastet wurde der Aktienmarkt zuletzt vor allem durch neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump .

Und auch im Handelsverlauf dominierte der US-Präsident das Geschehen: So fielen die US-Börsen kurzfristig auf rotes Terrain, nachdem ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj derart eskalierte, dass es abgebrochen wurde und der ukrainische Staatschef das Weiße Haus verließ. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken