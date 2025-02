Stabile Erträge

Diese zehn aktuellen Dividendenaristokraten zeichnen sich durch ihre langjährige Historie der Dividendensteigerungen aus, von denen Anleger langfristig profitieren könnten.

• Dividendenaristokraten können seit mind. 25 Jahren ihre Dividenden erhöhen

• Unternehmen mit starker Marktstellung und Wachstumschancen

• Zehn Dividendenaristokraten im Blick



Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen konnten. Diese Aktien sind besonders attraktiv für langfristige Anleger, die auf potenziell stabilere Einkommensströme setzen möchten. Morningstar stellte kürzlich zehn Dividendenaristokraten vor, die nicht nur eine lange Tradition in der Dividendenzahlung haben, sondern laut der Analysten auch durch starke Marktstellungen und solide Wachstumsperspektiven überzeugen.

1. Albemarle - Chemieinnovator mit Dividendenwachstum

Albemarle ist ein führender Hersteller von Spezialchemikalien, der insbesondere im Bereich Lithiumproduktion eine starke Marktstellung hat. Das Unternehmen hat nicht nur eine lange Tradition der Dividendensteigerung, sondern profitiert laut Morningstar auch von der wachsenden Nachfrage nach Lithium, das für die Batterieproduktion entscheidend ist. Die Dividende von Albemarle liegt bei 1,98 Prozent (Stand: 24. Februar 2025).

2. Brown-Forman - Traditionsmarke im Spirituosenbereich

Brown-Forman ist bekannt für seine Marken wie Jack Daniel’s und andere Spirituosen. Das Unternehmen bietet eine stabile Dividende, die im Einklang mit seinem soliden Umsatzwachstum steht. Die Dividendenrendite von 2,74 Prozent (Stand: 24. Februar 2025) wird durch das starke Markenportfolio und eine anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Getränken unterstützt, was das Unternehmen laut Morningstar zu einem zuverlässigen Dividendenzahler macht.

3. Becton Dickinson - Führend in der Medizintechnik

Becton Dickinson, ein führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, hat sich durch seine konstanten Innovationen als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Laut Morningstar-Direktor Alex Morozov sind die Cashflows von BD "relativ vorhersehbar", und die Beständigkeit der hohen Kapitalrenditen sei "besonders bemerkenswert". Mit einer Dividende, die seit Jahren kontinuierlich wächst, könnte Becton Dickinson Anlegern eine potenziell stabile Einkommensquelle bieten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,71 Prozent (Stand: 24. Februar 2025).

4. Kenvue - Starkes Wachstum im Konsumgütermarkt

Kenvue ist ein führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Gesundheitspflege. Mit bekannten Marken wie Tylenol und Neutrogena zeigt das Unternehmen, das auf digitale Innovationen setzt, eine starke Marktstellung und bietet stabile Dividendenzahlungen mit einer Rendite von aktuell 3,49 Prozent (Stand: 24. Februar 2025). Die langfristige Dividendensteigerung spiegelt das stabile Geschäftsmodell von Kenvue wider, das von konstantem Umsatzwachstum und einer breiten Produktpalette profitiert, so Morningstar.

5. ExxonMobil - Gigant der Öl- und Gasindustrie

ExxonMobil ist eines der größten Öl- und Gasunternehmen und hat sich aufgrund seiner stabilen Cashflows und robusten Marktstellung als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Während der Pandemie im Jahr 2020 hatte ExxonMobil mit Herausforderungen bei der Dividendenzahlung zu kämpfen und musste auf Schulden zurückgreifen, um die Dividende nur geringfügig zu erhöhen. Laut Allen Good, Direktor bei Morningstar, könnten jedoch durch Kostensenkungen und eine Reduzierung der Investitionsausgaben langfristig stabile Dividenden sichergestellt werden. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,51 Prozent (Stand: 24. Februar 2025).

6. Medtronic - Führender Anbieter in der Medizintechnik

Medtronic ist eines der größten Unternehmen im Bereich Medizintechnik. Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert, mit einer Dividende, die laut Morningstar aufgrund starker Cashflows und einer stabilen Marktstellung weiter wachsen könnte. Medtronic verfolgt das Ziel, mindestens 50 Prozent seines freien Cashflows an die Aktionäre auszuschütten - in den letzten Jahren lag die Quote sogar bei 60-70 Prozent, so Morningstar-Analystin Debbie Wang. Die Dividendenrendite derzeit beträgt 3,10 Prozent (Stand: 24. Februar 2025).

7. PepsiCo - Weltweite Markenmacht und robuste Dividende

PepsiCo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter mit bekannten Marken wie Pepsi und Doritos. Das Unternehmen bietet nicht nur ein breites Produktportfolio, sondern auch eine attraktive Dividendenrendite von 3,47 Prozent (Stand: 24. Februar 2025). Morningstar-Analyst Dan Su betont, dass sich PepsiCo nach Jahren des schwachen Wachstums wieder gefangen hat und von starken Marken, einer gut etablierten Vertriebsstruktur und langfristigen Wachstumsinitiativen in Schwellenländern profitiert. Dan Su erwartet, dass PepsiCo seine Dividende in den nächsten zehn Jahren um 7 Prozent jährlich steigert und die Ausschüttungsquote bis 2033 auf 72 Prozent wächst.

8. A.O. Smith - Wassertechnologie mit stabilen Erträgen

A.O. Smith ist ein führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie, insbesondere bei Wassererhitzern und Boilersystemen. Das Unternehmen hat sich in Nordamerika als Marktführer etabliert und bietet eine stabile Dividende von 2,0 Prozent (Stand: 24. Februar 2025). Laut Morningstar-Direktor Brian Bernard profitiert das Unternehmen in Nordamerika von starken Markenrechten und Kostenvorteilen, die ihm einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorsprung verschaffen.

9. General Dynamics - Rüstungs- und Luftfahrtgigant

General Dynamics ist ein Schwergewicht in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen bietet eine Dividende von 2,34 Prozent (Stand: 24. Februar 2025) und hat sich dank seiner stabilen Auftragslage und der starken Marktstellung als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. General Dynamics profitiere von einem wirtschaftlichen Wettbewerbsvorsprung, da die Produktkomplexität neue Wettbewerber abschreckt und hohe Wechselkosten für Käufer entstehen, erklärte Morningstar-Analyst Nic Owens.

10. Chevron - Robuste Dividenden aus der Öl- und Gasbranche

Chevron gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit und bietet eine hohe Dividendenrendite von 4,21 Prozent (Stand: 24. Februar 2025). Das Unternehmen setzt weiterhin auf Wachstum durch Investitionen in den Permian Basin und andere strategische Projekte. Laut Morningstar Director Allen Good hat Chevron mit seinem Ölportfolio und der Expansionsstrategie das Potenzial für höhere Erträge und Margenerweiterungen. Chevron verfolgt eine Strategie, bei der starker freier Cashflow zur fortlaufenden Dividendensteigerung und Aktienrückkäufen verwendet wird.

