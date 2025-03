Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Aktienanalyse

Das Allianz-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Rhea Shah genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 343 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Versicherers seien besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2025 jedoch nicht, schrieb Analystin Rhea Shah in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:21 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 336,50 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,93 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 425.010 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 13,7 Prozent nach oben. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren.

