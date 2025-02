Kapitalmaßnahme

Der Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus, hat nicht nur die Aktien von Coinbase beflügelt, sondern auch die Anleihen der Kryptobörse. Angesichts dessen wird nun eine neue Wandelanleihe aufgestockt.

Während seines Wahlkampfes hatte Donald Trump die Krypto-Community umgarnt. Er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche, hatte der 78-Jährige erklärt und versprochen, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen, einen strategischen Bitcoin-Bestand aufzubauen und zudem für billigen Strom für das Bitcoin-Mining zu sorgen. Sein Ziel sei es, die USA zum weltweit führenden Zentrum der Branche zu machen, so der Republikaner.

Kein Wunder also, dass der Wahlsieg Trumps am Kryptomarkt frenetisch gefeiert wurde. Die Ur-Kryptowährung Bitcoin etwa eilte von Rekord zu Rekord und auch Aktien aus dem Kryptosektor erlebten einen Höhenflug. So konnte beispielsweise die Coinbase-Aktie seit der Wahl am 5. November um fast 12 Prozent zulegen (Stand: 27.02.2025).

Auch Anleihen von Coinbase springen hoch

Doch wie "MarketWatch" unter Berufung auf Daten des Datenlösungsanbieters BondCliQ Inc. berichtet, blieb die Begeisterung nicht auf die Aktien von Coinbase beschränkt. So konnte eine Wandelanleihe der Kryptobörse den Anstieg der Aktien seit der US-Präsidentschaftswahl widerspiegeln: Die 0,25-Prozent-Anleihe, die am 1. April 2030 fällig wird, stieg nach Trumps Wahlsieg zunächst deutlich an, erlebte dann zu Jahresbeginn einen vorübergehenden Rückschlag, bevor sich der Kurs der Coinbase-Anleihe in den letzten Wochen wieder erholen konnte.

Diese Anleihen mit einem Emissionsvolumen in Milliardenhöhe werden mit 0,25 Prozent pro Jahr verzinst und sind seit dem 1. Oktober 2024 halbjährlich nachträglich zahlbar. Sie werden am 1. April 2030 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt werden.

Weiteren BondCliQ-Daten zufolge gab es seit Anfang 2025 auch Nettokäufe bei den vier Anleihen von Coinbase.

