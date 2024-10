10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor festem Start

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den Dienstagshandel starten und könnte sich seinem in der Vorwoche erzielten Rekordstand wieder annähern.

2. Börsen in Fernost verlieren

Die wichtigsten Börsen in Asien geben am Dienstag nach. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,14 Prozent auf 38.509,02 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite zunächst, rutscht später aber um 0,08 Prozent auf 3.265,20 Punkte ab. Dagegen verliert in Hongkong der Hang Seng zeitweise 0,23 Prozent auf 20.430,97 Punkte.

3. SAP meldet starke Ergebnisse - Gewinnprognose angehoben

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal trotz angespannter Wirtschaftslage in vielen Regionen deutlich mehr verdient und setzt sich für das Gesamtjahr höhere Ziele. Zur Nachricht

4. VW-Lkw-Holding TRATON übertrifft in Q3 Erwartungen

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Zur Nachricht

5. Geplante Gasag-Übernahme stockt: E.ON und Engie bremsen Verhandlungen mit Berlin

Die geplante Übernahme des Energieversorgers Gasag durch das Land Berlin droht zu scheitern. Zur Nachricht

6. BVB-Personalsorgen verringern sich vor dem Duell mit Real Madrid

Der BVB kann vor dem Champions-League-Spiel bei Real Madrid auf die Rückkehr von zuletzt angeschlagenen Profis hoffen. Zur Nachricht

7. HSBC vereinfacht Konzernstruktur

Die HSBC vereinfacht ihre Organisationsstruktur und gliedert diese in vier Geschäftsbereiche. Zur Nachricht

8. Filmfirma verklagt Tesla und Musk nach Robotaxi-Show

Elon Musks Versessenheit, in Teslas Robotaxi-Vorstellung einen Verweis auf den Film "Blade Runner 2049" einzubauen, hat ein juristisches Nachspiel. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben im Dienstagshandel nach. WTI verliert zeitwiese auf 69,75 US-Dollar je Barrell, während es für Brent überschaubarer auf 73,94 US-Dollar nach unten geht.

10. Euro wenig verändert

Der Euro zeigt sich zum Dollar leicht höher und kostet zeitweise 1,0822 US-Dollar. Die Preisbewegungen halten sich aber in Grenzen.