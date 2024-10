Berichtssaison liefert Rückenwind für den DAX-Start -- Asiens Börsen schwächer - Deutlichere Verluste in Japan -- SAP meldet starke Ergebnisse für Q3 -- VW-Lkw-Holding TRATON übertrifft Erwartungen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag Schwung aufnehmen. So eröffnete der DAX hatte zum Wochenstart 1,00 Prozent niedriger bei 19.461,19 Punkten geschlossen.

Auch der TecDAX gab ebenso kräftig ab, nachdem er zunächst nur moderat leichter gestartet war. Er gab zum Handelsschluss 1,36 Prozent auf 3.387,92 Zähler nach. Am Dienstag deutet sich am deutschen Aktienmarkt ein festerer Start an. Dabei dürften es insbesondere die starken Zahlen von DAX-Schwergewicht SAP sein, die für Kauflaune hierzulande sorgen könnten. Damit würde sich der deutsche Leitindex seinem Rekordstand von 19.675 Punkten, der im der Vorwoche erzielt wurde, wieder etwas näher kommen. "Ein erneut starkes Quartal", resümierte Analyst Michael Briest von der UBS. Anleger überzeugt vor allem der Ausblick, denn SAP rechnet nun mit mehr operativem Gewinn. Laut Experte Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies überraschte das. "Entgegen der allgemeinen Erwartung eines ausgeglichenen Quartals hat SAP die Erwartungen für das dritte Quartal deutlich übertroffen", schrieb er in einem ersten Kommentar. Angesichts des Kursanstiegs bleibt aber auch die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten werden voraussichtlich zum Handelsstart Gewinne generieren. Der EURO STOXX 50 war am Vortag bei 4.939,95 Punkten mit einem Minus von 0,93 Prozent aus dem Handel gegangen. Positiv werden in Europa voraussichtlich die starken Zahlen von Softwareriese SAP aufgenommen. Experten erhoffen sich von der Bilanz Signalwirkung für den gesamten Technologiesektor. Die ersten Einschätzungen aus dem Handel über den bisherigen Verlauf der Berichtssaison sind leicht positiv. Darüber hinaus werden Anleger die Entwicklung an den Anleihemärkten voraussichtlich weiter genau beobachten. Die Hoffnung auf Zinssenkungen waren zuletzt geringer geworden, was sich in steigenden Renditen und einem schwächeren Euro niederschlug. Beobachter warnen, dass die US-Notenbank angesichts der soliden US-Konjunktur auf der kommenden Sitzung Anfang November die Zinsen vielleicht doch nicht weiter senken wird. Darüber hinaus bleibt der geopolitische Konfliktherd Naher Osten ein potenzieller Belastungsfaktor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich. Der Dow Jones startete etwas tiefer in den Tag und gab auch weiterhin nach. Letztendlich notierte er 0,80 Prozent leichter bei 42.931,46 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite ging es anfänglich ebenfalls nach unten. Anschließend pendelte er nahe der Nulllinie hin und her. Zum Ende des Handelstag zeigte er sich schlussendlich 0,27 Prozent höher bei 18.540,00 Einheiten. Nachdem der Dow Jones in der letzten Woche mehrmals neue Höhen erklomm, gönnte er sich am Montag zunächst eine Atempause. Angesichts der Zahlenflut, die in dieser Woche ansteht, könnten Anleger Gewinne einstreichen wollen. Die UBS sieht im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November eine unangenehme Zeit voraus: "Das Rennen bleibt zu eng, um eine Prognose für den Ausgang zu wagen", zitierte die Deutsche Presse-Agentur die Strategen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit dürfte es vermehrt zu Kursschwankungen kommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken