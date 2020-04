Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich am Dienstag wenig bewegt zeigen.

2. Asiens Börsen uneinheitlich

In Tokio gibt der Nikkei gegen 08:00 MESZ marginale 0,08 Prozent auf 19.766,64 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent tiefer bei 2.812,67 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng dagegen 0,69 Prozent auf 24.446,55 Zähler.

3. Siltronic mit Gewinneinbruch - Ausblick für 2. Quartal noch gut

Der Waferhersteller Siltronic hat im ersten Quartal auf Jahressicht einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zur Nachricht

4. Delivery Hero steigert Umsatz signifikant - Prognose bestätigt

Delivery Hero hat im ersten Quartal Umsatz, Zahl der Bestellungen und deren Bruttowarenwert signifikant gesteigert und dabei angesichts von geschlossenen Restaurants und Home-Office in der Corona-Krise von starker Nachfrage nach geliefertem Essen profitiert. Zur Nachricht

5. Santander verdient wegen drohender Kreditverluste weniger

Die Banco Santander SA bereitet sich wie ihre Wettbewerber dies- und jenseits des Atlantiks auf hohe Kreditverluste wegen der Corona-Krise vor. Zur Nachricht

6. Starbucks- und Alphabet-Bilanzen am Abend

Nach US-Börsenschluss werden die Kaffeehauskette Starbucks und Google-Mutter Alphabet ihre Bücher zur Einsicht öffnen.

7. Wirecard - Aktie mit vorbörslichem Kursrutsch - Alles wartet nervös auf KPMG-Bericht

Bei Wirecard bleiben die Anleger am Dienstag nervös. Eigentlich wurden bereits zu Wochenbeginn die Ergebnisse der Sonder-Bilanzprüfung durch KPMG erwartet. Zur Nachricht

8. HSBC spürt Corona-Krise erheblich und sieht höhere Wertberichtigungen

Die HSBC hat in den ersten drei Monaten 2020 die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise rutschen erneut ab

Die Ölpreise Ölpreise haben am Dienstag nach dem Preissturz vom Wochenstart weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 19,22 Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Montag. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,67 Dollar auf 11,11 Dollar je Barrel.

10. Euro in Lauerstellung

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0820 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

