Harley-Davidson erleidet Gewinneinbruch. Caterpillar erleidet Nachfrageeinbruch: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Quartal. Pfizer mit Umsatz- und Gewinnrückgang durch wachsende Konkurrenz. Delivery Hero steigert Umsatz signifikant. CANCOM will trotz Corona bei Umsatz und Ergebnis moderat wachsen. HSBC spürt Corona-Krise erheblich.

Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag Aufschläge verbuchen. Der DAX eröffnete mit einem marginalen Minus, schaffte anschließend aber den Sprung auf grünes Terrain und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete den Dienstagshandel 1,27 Prozent höher bei 10.795,63 Punkten. Der TecDAX rutschte dagegen schon im frühen Handel deutlich ins Minus ab, nachdem er noch etwas höher gestartet war. Schlussendlich blieb ein Kursminus von 2,65 Prozent auf 2.854,32 Punkte an der Kurstafel stehen. Die Berichtssaison war in vollem Gange: Vorbörslich legten aus zweiter Reihe unter anderem schon Delivery Hero, Siltronic und KION Zahlen zum ersten Quartal vor und es folgten weitere Unternehmen. Am Ölmarkt rutschten die Preise erneut ab, was die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität wieder etwas dämpfte. Im Laufe des Tages begann außerdem die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, deren Ergebnis am Mittwochabend bekanntgegeben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ging es am Dienstag nach oben. Der EuroSTOXX 50 konnte deutliche Gewinne verzeichnen. Zuvor hatte er die Sitzung kaum verändert eröffnet. In den Feierabend ging der Index 1,73 Prozent stärker bei 2,932,06 Punkten. Die Berichtssaison blieb weiterhin im Fokus der Anleger. So legten bereits vorbörslich unter anderem HSBC und Santander ihre Ergebnisse vom abgelaufenen Quartal vor. Zur Corona-Krise gab es derweil keine großen Neuigkeiten. Im Laufe des Tages startete die Sitzung der Fed, deren Ergebnisse am Mittwochabend bekannt gemacht werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen drehte die Börsenstimmung am Dienstag. am Ende prägten rote Vorzeichen das Bild. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial stieg im frühen Handel auf ein Hoch seit sieben Wochen, gab dann aber seine Gewinne wieder ab. Am Ende rutschte er sogar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 24.100,65 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite musste sich der schwachen Stimmung ebenfalls geschlagen geben und sackte daneben um 1,40 Prozent auf 8.607,73 Zähler ab. Der Dienstag stand im Licht der Bilanzsaison - zahlreiche US-Konzerne haben ihre Bilanzen präsentiert. Darunter Caterpillar und Harley-Davidson. Parallel dazu blieb das Coronavirus im Fokus: Die Aussicht auf Lockerungen stützte Börsenstimmung einerseits, die Bedenken um die langfristigen Auswirkungen blieben jedoch bestehen. Dass die US-Verbraucherstimmung im April auf den tiefsten Stand seit 2014 fällt, verdarb derweil den Anlegern die Kauflaune. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken