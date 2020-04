BP bestätigt Verkauf des Alaska-Geschäfts für 5,6 Milliarden USD

BP geht nach eigenen Angaben weiterhin davon aus, den Verkauf für 5,6 Milliarden US-Dollar an Hilcorp Energy im Juni abzuschließen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen seien aber einige Konditionen angepasst worden.

Die Gesamtsumme bleibe zwar gleich, allerdings habe Hilcorp mehr Flexibilität. So könne der Käufer dieses Jahr weniger zahlen und dann später einen größeren Teil des Kaufpreises begleichen.

Ursprünglich sollte Hilcorp zunächst 4,0 Milliarden Dollar zahlen und zu einem späteren Zeitpunkt 1,6 Milliarden Dollar.

Die BP-Aktie zeigte sich am Montagmorgen in London noch 1,43 Prozent fester bei 3,13 Britischen Pfund. Im späten Handel schrumpft das Plus auf 0,41 Prozent.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com