Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Mai

DHL-Preise werden wieder gesenkt

Ab dem 01. Mai 2020 werden die ursprünglichen, niedrigeren DHL-Paketpreise wieder gelten. Diese waren von der Deutschen Post zu Beginn der Jahres angehoben worden, daraufhin leitete die Bundesnetzagentur jedoch ein offizielles Verfahren gegen den Logistik-Giganten ein. Um einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, senkt die Deutsche Post die DHL-Preise nun zum Mai wieder. Ein Paket kostet dann wieder so viel wie zuletzt am 31.12.2019.

Neues Mindestalter für den Mopedführerschein

Die Länder dürfen ab dem Mai individuell über das Mindestalter für einen Mopedführerschein der Klasse AM entscheiden. Einige deutsche Bundesländer beschlossen dementsprechend ein neues Mindestalter für den Moped-Führerschein: In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann der Führerschein der Fahrerlaubnisklasse AM ab dem 01.05.2020 bereits mit 15 Jahren erworben werden. Zuvor lag das Mindestalter dafür bundesweit bei 16 Jahren.

Berlin bekommt einen einmaligen Feiertag

Die deutsche Hauptstadt erhält dieses Jahr einen zusätzlichen Feiertag. Am Freitag, den 8. Mai, muss in Berlin anlässlich des 75. Jubiläums der Kapitulation der Wehrmacht nicht gearbeitet werden. Dieser Tag wird gleichzeitig als das Ende des Nationalsozialismus zelebriert. Der gesetzliche Feiertag wird jedoch nur einmalig stattfinden, ab dem nächsten Jahr ist der 8. Mai wieder ein regulärer Arbeitstag.

Lang erwartetes Windows 10 Update wird erhältlich

Das lang ersehnte Windows-10-Update der Version 2004 von Microsoft soll im Mai für die öffentliche Verteilung bereit sein. Bisher testen ausgewählte Windows_Insider des Release Preview Ring das Update noch. Mit dem Update, dessen finale Version die Build 19041.207 ist, sollen mehrere Neuerungen und Verbesserungen kommen. Medienberichten zufolge sollen unter anderem die Rechtschreibkorrektur und die Suchfunktion optimiert worden sein.

Waffenschutzgesetz ändert sich - zukünftig mehr Überprüfungen

Das Waffenschutzgesetz wird ab dem 01. Mai 2020 verschärft. Hintergrund sind die im Jahr 2015 erfolgten Anschläge auf Paris. Mit dem neuen Gesetz soll es folglich für Extremisten in Zukunft schwerer werden, an Waffen zu gelangen. Außerdem müssen Behörden, die einen Waffenschein ausstellen wollen, ab Mai vorher beim Verfassungsschutz eine Abfrage durchführen. Behörden können außerdem nun einfacher eine Waffenverbotszone im öffentlichen Raum anordnen. Alle Halter einer Waffenerlaubnis werden zudem in einem Turnus von fünf Jahren überprüft.

Das neue Verpackungsgesetz

Umweltschützer und Klimaaktivisten werden sich freuen: Am 15. Mai 2020 müssen laut dem neuen Verpackungsschutzgesetz 2019 erstmals alle verpflichteten Unternehmen eine Vollständigkeitserklärung über alle in den Verkehr gebrachten Verpackungen einreichen. Das Gesetz soll zum Umweltschutz beitragen.

