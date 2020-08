Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Dienstag mir deutlichen Aufschlägen bei zeitweise rund 12.812 Indexeinheiten.

2. Asiens Aktienmärkte im Plus

Der Nikkei gewinnt 1,83 Prozent auf 22.738,53 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite währenddessen 0,48 Prozent höher bei 3.395,38 Indexpunkten. Daneben zieht der Hang Seng 2,43 Prozent auf 24.969,55 Zähler an (Stand: 07:55 Uhr MESZ).

3. Uniper hebt Prognose an

Uniper hat der Corona-Krise wie erwartet auch im zweiten Quartal getrotzt. Der Energieversorger erzielte im Halbjahr einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 691 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Zalando kann Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppeln

Zalandohat den Gewinn im zweiten Quartal operativ und unter dem Strich mehr als verdoppelt dank des Gewinns neuer Kunden und neuer Partner auf der Online-Mode-Plattform. Die im Juli angehobenen Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Zur Nachricht

5. Corestate Capital macht deutlich weniger Umsatz

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben beim Immobilienverwalter Corestate Capital auf die Bilanz gedrückt. Zur Nachricht

6. Aurubis bestätigt Jahresziel

Der Kupferkonzern und Metallrecycler Aurubis sieht sich auf Kurs zu seinem Jahresgewinnziel. Zur Nachricht

7. Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nur schleppend

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich auch Anfang August nur langsam aus dem Corona-Tief bewegt. Zur Nachricht

8. Facebook und die heikle Debatte über Corona-Impfungen

Seit die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen des Coronavirus im Januar den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, hat Facebook mehr als sieben Millionen Nutzerbeiträge mit Falschbehauptungen über das Virus gelöscht. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Der Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen und haben damit an die leichten Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 45,19 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1752 US-Dollar gehandelt

