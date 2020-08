Werbung

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag ordentlich zu. Der DAX startete mit plus 0,94 Prozent bei 12.806,97 Zählern in den Handelstag, danach baut er seine Gewinne aus, bis er zeitweise die Marke von 13.000 Punkten hinter sich ließ. Aktuell pendelt der Leitindex um diese runde Marke. Daneben startete der TecDAX 0,46 Prozent fester bei 3.042,40 Einheiten und klettert danach weiter. Die Bilanzsaison ist weiterhin im Gange: So präsentierten einige Unternehmen wie Zalando und HelloFresh ihre Zahlenwerke. Diese wurden überwiegend positiv aufgenommen. Zusätzlich sind zwei weitere Themen von Interesse: Einerseits wurde erwartet, dass sich BioNTech aus Mainz mit einem aktuellen Stand zum Corona-Impfstoff äußert: Der Konzern verkündetet, Tests in Brasilien starten zu wollen, was die Hoffnungen in Sachen Pandemie antreibt. Andererseits stand die Veröffentlichung des ZWE-Index an - die Konjunkturerwartungen übertrafen die Prognosen deutlich und beliefen sich im August auf 71,5 Punkte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Märkten geht es am Dienstag kräftig ins Plus. Der EuroSTOXX 50 wies zum Ertönen der Startglocke ein Plus in Höhe von 0,31 Prozent bei 3.269,91 Punkten aus. Anschließend geht es für den europäischen Index noch deutlicher auf grünes Terrain. Während die Bilanzsaison weiterhin Aufmerksamkeit erhält setzen die Anleger inzwischen auch auf eine Einigung hinsichtlich eines weiteren US-Konjunkturpakets. Denn nachdem US-Präsident Trump weitere Corona-Hilfen am Wochenende einfach per Dekret beschlossen hatte, kommt nun wieder Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den Parteien. Immerhin steht bald die US-Präsidentschaftswahl an. "Keiner wird die Schuld dafür übernehmen wollen, dass man sich nicht geeinigt hat", meint deshalb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Zudem freuen sich die Anleger über positive Impulse aus China: Auf dem weltgrößten Pkw-Markt wurden im Juli deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahresmonat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Leitindex dürfte am Dienstag freundlich eröffnen. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Dow Jones 1,2 Prozent höher bei 28.118 Indexpunkten. Dagegen gibt der Techwerteindex NASDAQ Composite vorbörslich nach. An den Märkten wächst die die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten in Bezug auf ein neues Konjunkturprogramm, nachdem Vertreter beider Seiten zuletzt ihren Willen bekundet hatten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Die Einigung auf ein Stimulus-Paket ist für den Markt von entscheidender Bedeutung, um das positive Momentum fortzusetzen", kommentierte Analyst Nicholas Brooks von Intermediate Capital Group. Auch hinsichtlich der Corona-Pandemie gab es gute Nachrichten. So hat Russlands als erstes Land einen Impfstoff zugelassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken