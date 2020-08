Carl Zeiss Meditec-Aktien auf Hoch seit Anfang Mai

Den Titeln des Medizintechnikers Carl Zeiss Meditec gelang der Sprung über ihr Zwischenhoch von Anfang Juli, womit sie so hoch notierten wie zuletzt Anfang Mai.

Im MDAX der mittelgroßen Werte etablierten sie sich via XETRA mit einem Aufschlag von bislang 1,4 Prozent auf 94,25 Euro am Vormittag unter den besten Werten. Bis zum Hoch seit dem Corona-Crash, das sie Mitte April mit 98 Euro erreicht hatten, fehlt ihnen aber noch ein Stück.

Analystin Sabrina Reeh von der Schweizer UBS-Bank setzte nun ihr Kursziel auf 105 Euro. So viel hatten die Papiere mit Beginn des Corona-Crashs Ende Februar gekostet. Das derzeitige Kursniveau sei attraktiv, weshalb sie zum Kauf rate, so Reeh. Das Unternehmen sei hochinnovativ. Die Bewertung orientiere sich am Wachstum, und die Umsätze dürften ins kommende Jahr hinein wieder steigen, schrieb die Expertin.

