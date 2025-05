Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochvormittag schwächer

TPG and Blackstone offered $16bn to take health group Hologic private

Freundlicher Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Why Is Diagnostic Firm Hologic Stock Trading Higher On Tuesday?

Why Is Diagnostic Firm Hologic Stock Trading Higher On Tuesday?

Zuversicht in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester

Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus

Heute im Fokus

UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank. BAT reduziert Beteiligung an ITC. Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA. EnBW nimmt Baden-Württembergs größten Solarpark in Betrieb. Urteil gegen RWE in Klimaklage steht bevor. Spanien prüft BBVA-Angebot für Sabadell. Aroundtown mit Gewinn - Jahresziele bekräftigt. Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.