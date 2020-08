Aurubis bestätigt nach Gewinnwachstum Jahresprognose - Aktie auf Kurs in Richtung Corona-Hoch

Die Jahresprognose bestätigte der Rohstoffkonzern.

Das Unternehmen habe trotz der Corona-Krise die Produktion an den Hüttenstandorten weitestgehend unbeeinträchtigt aufrechterhalten, sagte Aurubis-Chef Roland Harings. In der Pandemie habe sich die Robustheit des Geschäftsmodells gezeigt. Der Konzern verzeichnete im Quartal zwar einen Umsatzrückgang um 5 Prozent auf 2,883 Milliarden Euro. Das operative EBIT stieg jedoch um 69 Prozent auf 44 Millionen Euro. Das Konzernergebnis verdoppelte sich operativ fast auf 42 Millionen Euro. Nach IFRS erzielte Aurubis sogar ein Konzernergebnis von 155 Millionen Euro, nachdem vor Jahresfrist ein kleiner Verlust zu Buche gestanden hatte.

Trotz der Fortschritte will Aurubis das Kostensenkungsprogramm in den nächsten Monaten fortsetzen. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine über dem Vorjahr liegende Anlagenverfügbarkeit. Für den Rest des Geschäftsjahres bleibt Aurubis verhalten optimistisch. Den schwachen Produktmärkten stehe eine bislang gute Rohstoffversorgung gegenüber, so dass dies im Gesamtkonzern kompensiert werden könne. Aurubis erwartet deshalb unverändert ein operatives Vorsteuerergebnis für das Geschäftsjahr 2019/20 zwischen 185 und 250 Millionen Euro.

Aurubis-Aktie nach Zahlen mit Kurs in Richtung Corona-Hoch

Die Aurubis-Papiere haben am Dienstag mit einem Kursplus auf die jüngste Zahlenvorlage und die Bestätigung des Ausblicks reagiert. Sie rückten auf der Handelsplattform XETRA zuletzt um 1,17 Prozent auf 60,40 Euro vor.

Die Kennziffern des Kupferkonzerns für das dritte Geschäftsquartal seien besser als erwartet, urteilte ein Händler. Der solide Bericht sollte dem Aktienkurs helfen.

Die Aurubis-Titel steuern mit ihrem vorbörslichen Aufschlag wieder auf ihr vor gut drei Wochen erreichtes Hoch seit dem Corona-Crash zu. Gelingt ihnen der Sprung darüber, wäre es der höchste Kurs seit Oktober 2018.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images