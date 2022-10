Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Dienstagshandel erneut höher beginnen.

2. Nikkei legt zu - Chinesische Börsen im Feiertag

Der Nikkei zeigt sich am Dienstag erholt.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 2,90 Prozent auf 26,975.98 Punkte (7:05 Uhr MESZ).

Nicht gehandelt wird unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite am Freitag 0,55 Prozent schwächer bei 3.024,39 Stellen ins Wochenende gegangen war. Schwächer präsentierte sich der Markt in Hongkong, hier verlor der Hang Seng am Montag 0,83 Prozent auf 17.079,51 Punkte. Heute ruht der Handel jedoch auch dort.

3. BMW-Aktie: BMW auf dem US-Automarkt mit höherem Absatz

Der deutsche Autobauer BMW hat seine Verkäufe auf dem wichtigen US-Markt im dritten Quartal gesteigert. Zur Nachricht

4. VW-Tochter Porsche legt bei US-Absatz zu

Die VW-Sportwagentochter Porsche hat im dritten Quartal in den USA mehr Fahrzeuge abgesetzt. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Volkswagen setzt in den USA mehr Fahrzeuge ab

Volkswagen (VW) hat im dritten Quartal in den USA mehr Fahrzeuge abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

6. ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean kündigt Rücktritt an

ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean hat sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt. Zur Nachricht

7. BASF-Aktie nachbörslich weit im Plus: EU-Kommission sichert BASF Millionen-Unterstützung zu

Deutschland darf den Chemie-Konzern BASF mit 134 Millionen Euro unterstützen. Zur Nachricht

8. RTL will Sender M6 nun doch nicht verkaufen

Der Medienkonzern RTL Group will seine Mehrheitsbeteiligung an der Groupe M6 nun doch behalten, nachdem RTL mehrere finanziell attraktive Angebote für den eigenen 48,3-Prozent-Anteil an M6 erhalten hatte. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten Aufschläge vom Vortag

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre kräftigen Aufschläge vom Vortag halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,28 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 83,87 Dollar.

10. Euro steigt leicht

Der Euro im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9840 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

