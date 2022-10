DAX mit starkem Start -- Nikkei legt letztendlich zu - Chinesische Börsen im Feiertag -- Porsche, VW und BMW auf dem US-Automarkt mit höherem Absatz -- ProSiebenSat.1, BASF im Fokus

Neben Konjunkturdaten wie den VDMA-Auftragseingängen in Deutschland oder den US-Aufträgen für die Industrie dürfte wieder der Preisanstieg in den Fokus kommen. Hierzu stehen Erzeugerpreise in der Eurozone an.

Starke Vorgaben aus den USA dürften den deutschen Markt auch am Dienstag antreiben, nachdem das Börsenbarometer am Vortag über 12.200 Punkten schloss. "Längst sind es nicht mehr nur Schnäppchenjäger auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die als Käufer auftreten", erklärte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Diejenigen, die auf weiter fallende Kurse spekuliert haben, werden jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Um ihre Verluste zu begrenzen, müssen sie jetzt in den steigenden Markt hinein kaufen."

Impulse könnten heute von zahlreichen Konjunkturdaten kommen. In Europa stehen etwa die Erzeugerpreie auf der Agenda. Erwartet wird ein deutlicher Preisanstieg. "Das besondere Problem daran wäre, dass dies eine erneute Beschleunigung der Inflation zeigen würde und keine Spur von einem Spitzenwert", so ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires.

Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn wirkten stützend auf die Börsen, hieß es am Markt. "Der Markt ist überverkauft, und die Stimmung ist extrem negativ, sodass es jederzeit zu einer Erholung kommen kann, sogar zu einer deutlichen, so Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co, laut der Deutschen Presse-Agentur.

Der Nikkei zeigte sich am Dienstag erholt.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 2,96 Prozent auf 26,992.21 Punkte.

Nicht gehandelt wird unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite am Freitag 0,55 Prozent schwächer bei 3.024,39 Stellen ins Wochenende gegangen war. In Schanghai findet aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag kein Handel statt. Schwächer präsentierte sich der Markt in Hongkong, hier verlor der Hang Seng am Montag 0,83 Prozent auf 17.079,51 Punkte. Heute ruht der Handel jedoch auch dort.

Sinkende Marktzinsen verliehen dem Handel Antrieb. Sinkende Renditen am Anleihemarkt waren eine Folge davon, dass in Großbritannien Pläne zur Senkung des Höchststeuersatzes wieder zurückgenommen wurden, nachdem diese zuvor an den Finanzmärkten für Turbulenzen und letztlich sogar das Eingreifen der Bank of England gesorgt hatten.

Anleger in Tokio zeigten sich außerdem erfreut über die Tatsache, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen waren. Dennoch lag das Plus von 2,8 Prozent im Jahresvergleich erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank. Nordkoreas neue Raketentests über dem japanischen Meeresluftraum sorgten nur politisch für Aufregung.