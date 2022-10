Barclays senkt Ziel für Siemens auf 90 Euro - Siemens-Aktie unter Druck

In den kurzzyklischen Segmenten des europäischen Investitionsgütersektors - Konsumgüter, Elektronik, Wohnungsbau, Teile der allgemeinen Industrie - zeigten sich Risse in der Nachfrage, was dem traditionellen Muster einer industriellen Rezession im Anfangsstadium entspreche, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Siemens werde zudem unterschätzt, dass die Erträge stark schwankten.

Im XETRA-Handel geht es für die Siemens-Aktie zeitweise 1,71 Prozent auf 99,47 EUro nach unten.

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com