Siemens-Aktie profitiert: Siemens macht Eckard Eberle zum CEO der Dienstleistungssparte

Eberle folgt auf Hannes Apitzsch, der GBS seit 2019 führte und nach über 40 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen mitteilte.

GBS konzipiert, entwickelt und betreibt der Mitteilung zufolge effiziente und innovative Dienstleistungen für die Siemens AG, die Siemens Healthineers AG, die Siemens Energy AG sowie weitere Unternehmen.

Eberle wird in seiner Funktion direkt an Siemens-Vorständin und Chief People and Sustainability Officer (CPSO) Judith Wiese berichten. Apitzsch wird Siemens noch bis zum Jahresende in beratender Funktion unterstützen.

Für die Siemens-Aktie geht es am Freitag auf XETRA zeitweise um 1,36 Prozent hoch auf 99,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com