Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 222,65 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 222,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 223,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.677 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 224,56 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 15.05.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

Siemens-Aktie knickt dennoch ein: Deutlicher Gewinnanstieg bei Siemens - Erwartungen übertroffen

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Siemens-Aktie