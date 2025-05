Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 223,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 223,75 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 223,35 EUR. Bisher wurden heute 35.284 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 8,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 224,56 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

