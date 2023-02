Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich am Dienstag aufgrund fehlender US-Vorgaben zunächst nicht viel bewegen. Vorbörsliche Indikationen zeigen den deutschen Leitindex bei 15.469 Punkten um 0,06 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

An den Märkten in Fernost sind am Dienstag verschiedene Vorzeichen zu sehen. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke um 0,21 Prozent auf 27.473,10 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland weist der rel="noopener">Shanghai Composite hingegen gegen 7:55 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,19 Prozent auf 3.297 Einheiten aus. In Hongkong geht es derweil kräftig nach unten: Der Hang Seng fällt zur gleichen Zeit um 1,55 Prozent auf 20.563 Zähler.

3. HSBC kann Gewinn mehr als verdoppeln

Steigende Zinsen haben der britischen HSBC im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Die nach Marktwert größte Bank Europas, die den Großteil ihres Gewinns in Asien erzielt, rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Rückenwind durch höhere Zinsen und ihr China-Geschäft. Zur Nachricht

4. ADVA-Mutter ADTRAN schafft Rückkehr in Gewinnzone

Die ADTRAN Holdings Inc hat ihren Umsatz dank der Übernahme von ADVA Optical Networking kräftig gesteigert. Unter dem Strich kehrte das US-Unternehmen ADTRAN in die Gewinnzone zurück. Zur Nachricht

5. Mercedes-Chef Källenius sieht neue Rolle für Zulieferer

Mit der Entwicklung einer konzerneigenen Autosoftware von Mercedes-Benz ändert sich künftig die Rolle der Zulieferer. Vorstandschef Ola Källenius sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: "Wir haben uns vor über vier Jahren entschieden, jetzt einen Schritt in die Zukunft zu gehen." Zur Nachricht

6. ZEW-Index wird veröffentlicht

Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht am späten Vormittag die Ergebnisse seiner Stimmungsumfrage. Börsenprofis dürften im Februar optimistischer auf die Konjunktur blicken. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Anstieg des ZEW-Barometers auf 22 Punkte von 16,9 Zählern im Januar.

7. ifo-Institut: Gas-Einsparungen haben Rezession in Deutschland abgewendet

ifo-Chef Clemens Fuest hält wegen des sparsamen Gasverbrauchs im Winter die Gefahr einer Rezession in Deutschland für abgewendet. "Zu einer Rezession im Sinne einer deutlichen Schrumpfung der Wirtschaftsleistung wird es nach aktueller Datenlage nicht kommen", sagte der Präsident des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Zur Nachricht

8. Volkswagen-Aktie: Deutsche Umwelthilfe vor Gericht erfolgreich - Freigabebescheid für Software-Updates aufgehoben

In der Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals hat sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit einer Klage gegen das Kraftfahrt-Bundesamt durchgesetzt. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht habe der Klage stattgegeben, bestätigte eine Gerichtssprecherin am Montag. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,18 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 76,62 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0674 Dollar festgesetzt.

