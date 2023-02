DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Indizes uneins -- VERBIO will sich in eine Europäische Aktiengesellschaft umwandeln -- HSBC erzielt Gewinnsprung -- ADVA-Mutter ADTRAN zurück in Gewinnzone

Neue EU-Sanktionen lassen iranische Währung weiter abstürzen. Mercedes-Chef Källenius sieht neue Rolle für Zulieferer. ifo-Institut: Gas-Einsparungen haben Rezession in Deutschland abgewendet. EY-Analyse: Weniger chinesische Firmenkäufe in Europa. Manchester United-Aktie: Angebot aus Katar für Man United.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst leicht nachgeben. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise bei 15.442 Punkten um 0,23 Prozent schwächer. Am Vortag schloss er marginale 0,03 Prozent tiefer bei 15.477,55 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls etwas unter seinem Vortagesschluss in den Handel gehen. Er beendete den Montagshandel 0,06 Prozent leichter bei 3.266,20 Zählern. Aufgrund fehlender Vorgaben von der Wall Street - der Handel in den USA ruhte zum Wochenstart feiertagsbedingt - dürfte sich der DAX auch zum Start in den Dienstagshandel etwas schwer tun. Impulse könnten im Handelsverlauf jedoch von mehreren Konjunkturdaten kommen. So wird der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Finanzdienstleisters S&P Global für Februar veröffentlicht. Außerdem steht auch die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen an. "Alles in allem bleibt es wohl bei dem diffusen Bild zur wirtschaftlichen Lage, wonach die Daten nicht gut genug sind, um konjunkturellen Optimismus zu verbreiten, aber auch nicht schwach genug, um die EZB vom Zinserhöhungspfad abzubringen", schrieben die Experten der Landesbank Helab laut dpa-AFX mit Blick auf die anstehenden Konjunkturdaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen zeichnet sich am Dienstag ein etwas tieferer Start ab. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich zeitweise 0,3 Prozent auf 4.259 Punkte. Am Vortag hatt er die Sitzung 0,09 Prozent im Minus bei 4.271,18 Punkten beendet. Auch am Dienstag dürfte sich an den europäischen Börsen zunächst nicht viel tun, im Tagesverlauf stehen jedoch einige interessante Wirtchaftsdaten an. Es werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global vröffentlicht sowie die monatlichen Konjunkturerwartungen für Deutschland des ZEW-Instituts. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bleiben am Montag aufgrund des "Presidents' Day" zu Ehren von George Washington geschlossen. Der Dow Jones beendete den Handel am Freitag 0,39 Prozent höher bei 33.826,69 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und verlor vor dem Wochenende 0,58 Prozent auf 11.787,27 Zähler. Das Thema Zinserhöhung hatte Anleger an den US-Börsen auch am Freitag nicht losgelassen. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft von den Tagestiefs, weil es auch Signale der Entspannung in Sachen Zinsspekulation gab. Denn die Importpreise sanken einen Tick stärker als erwartet. Die US-Importpreise sind seit Juni 2022 rückläufig und lieferten somit ein gewisses Signal der Entspannung. Das lange Feiertagswochenende in den USA lieferte aber für viele Anleger einen Grund für Kaufzurückhaltung.