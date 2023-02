"NFT Paris" 2023: Hotspot für die Kryptobranche

• Berühmte Location soll Bedeutung des großen IRL-Events der NFT-Branche verdeutlichen• Prominente Redner versprechen interessante Diskussionen• Premiere auf der "NFT Paris": Die "Anon-Bühne"!-- sh_cad_1

Mit der "NFT Paris" steht am 24. und 25. Februar der erste Höhepunkt des Jahres in der digitalen Kunstszene an. Die Organisatoren haben für die Veranstaltung einen besonderen Rahmen gewählt, um mit großen Fashion Shows und Kunst-Events gleichzuziehen, wie sie auf der Homepage betonen: "Das Grand Palais ist die kultigste Location Frankreichs. Das Grand Palais Éphémère, das von Wilmotte & Associés entworfen wurde und sich auf der Champs de Mars am Fuße des Eiffelturms befindet, wird der Schauplatz der größten NFT-Veranstaltung sein, bei der bahnbrechende Marken und NFT coolkidz zusammenkommen."

Der Branchenwert der NFT-Sparte liegt laut MarketsandMarkets 2022 bei drei Milliarden US-Dollar. Die trotz anhaltender Baisse geschätzte Wachstumsrate von 35 Prozent verspricht sowohl für aufstrebende Künstler als auch für Weltkonzerne weiterhin lukrative Projekte.

Weltkonzerne und NFT-Branchenführer

Rund 15.000 Besucher werden zu der zweitägigen Veranstaltung erwartet. Die Liste der prominenten Redner ist lang: NFT-Branchenführer wie Animoca, Arianee, The Sandbox, Ledger oder Yuga Labs sind mit Redebeiträgen vertreten. Auch global operierende Unternehmen wie Volkswagen, Salesforce, LVMH, Shopify oder L'Oréal, die Web3-Strategien verfolgen, sind am Rednerpult vertreten.

Die "Anon-Bühne": Raum für anonyme und pseudonyme Web3 Persönlichkeiten

Auf der "NFT Paris" wird es eine Premiere in typischer Web3-Manier geben: Auf der sogenannten "Anon Stage" können erstmals anonyme und pseudonyme Web3-Persönlichkeiten auf einem "IRL-Event" sprechen ohne "KYC-ed" zu werden. Bedeutet, zum ersten Mal erhalten Sprecher, die anonym bleiben möchten, eine solch große Bühne auf einer Präsenzveranstaltung.

Die Veranstalter betrachten dieses neuartige Konzept als großen Schritt in der Web3-Geschichte, und beschreiben ihre Motivation wie folgt: "Die letzten Jahre waren eine Zeit der kritischen Entwicklung im NFT-Bereich. Mit dem Aufstieg vieler anonymer, wenn nicht gar pseudonymer Persönlichkeiten auf Krypto-Twitter haben wir beschlossen, ihnen einen Raum zu geben, um ihre Ideen zu teilen".

Sprechen werden auf dieser Bühne: Punk6529, Gründer von metaverse OM und Web3-Theoretiker; Claire Silver, digitale Künstlerin und Gründerin von A2 Accelerate Art; Beautyandpunk, Nouner und Vorstandsmitglied von LIGHT.ART; NFT-Sammler; NFT-Historiker und Hacker und NFT-Künstler Nahiko.

