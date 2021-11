Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten zum Marktgeschehen

Der DAX fällt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 1,49 Prozent zurück auf 15.054,45 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben

In Japan büßt der Nikkei 1,63 Prozent auf 27.821,76 Punkte ein.

Der Shanghai Composite in Shanghai legt marginale 0,04 Prozent zu auf 3.564,13 Zähler, während es in Hongkong für den Hang Seng um 2,20 Prozent nach unten geht auf 23.322,78 Einheiten.

3. Analystenhaus mit Kaufempfehlung: KION-Aktie nachbörslich gefragt

Eine Kaufempfehlung der Société Générale (SocGen) hat die Aktien des Gabelstaplerherstellers KION am Montagabend angetrieben.

4. BioNTech zieht Lieferung von 2,9 Millionen Impfdosen vor - BioNTech-Aktie gefragt

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zieht angesichts der großen Impf-Nachfrage die Lieferung von Millionen Impfdosen an Deutschland vor.

5. UnitedHealth etwas zuversichtlicher für 2021

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth konkretisiert seine Gewinnprognose für das laufende Jahr.

6. ADLER Group bestätigt Prognose

Der wegen Vorwürfen einer Investorengruppe unter Druck stehende Immobilienkonzern ADLER Group sieht sich auf Kurs zu seinen im Sommer angehobenen Jahreszielen.

7. Nordex erhält Auftrag über 370 MW in Brasilien

AES Brasil hat die Nordex Group erneut mit der Lieferung und Errichtung von Turbinen des Typs N163/5.X in Brasilien beauftragt.

8. Pantaflix steigt ins Podcast-Geschäft ein

Die Pantaflix AG steigt mit ihrem Tochterunternehmen Pantasounds in die Produktion von Podcasts ein.

9. Ölpreise wieder auf Talfahrt

Die Ölpreise sind am Dienstag kräftig gefallen und haben damit an die rasante Talfahrt vom vergangenen Freitag angeknüpft. Damit konnten sich die Notierungen zu Beginn der Woche nur vorübergehend ein Stück weit erholen. Nach wie vor wird der Handel am Ölmarkt durch die Sorge vor einer als besorgniserregend eingestuften neuen Omikron-Variante des Coronavirus belastet.

10. Euro leicht gestiegen

Der Euro ist am Dienstag vor der Veröffentlichung neuer Preisdaten aus der Eurozone leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1310 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend knapp unter 1,13 Dollar gestanden hatte.

