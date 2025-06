Directors' Dealings: BMW-Führungskraft bewegt Aktien

Öffentliche Bekanntgabe

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 publik gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.05.2025 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 2.780 Aktien zu einem Kurs von je 78,60 EUR. Die BMW-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Im Handelsverlauf wurden 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. BMW ist derzeit am Markt 46,86 Mrd. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 560.571.776 Aktien beziffert.

