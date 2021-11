Corona-Sorgen: DAX vorbörslich unter Druck -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Abgaben -- Analystenhaus mit Kaufempfehlung für KION -- ADLER Group bestätigt Prognose

Werbung

Erneute Omikron-Ängste dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder unter Druck setzen. Der DAX fällt rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 1,1 Prozent zurück auf 15.112,40 Punkte. Der TecDAX dürfte ebenfalls mit Verlusten in den Tag starten. Am Dienstag trübt vor allem die Aussage eines Moderna-Managers das Bild an den Börsen, so CMC-Markets-Experte Michael Hewson. Demnach dürften bestehende Impfstoffe Schwierigkeiten mit der Omikron-Variante haben und es dürfte länger dauern, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten, warnte er. Zuvor hatte bereits Fed-Chef Jerome Powell die mit Omikron verbundenen wirtschaftlichen Risiken betont. "Nach einem Entspannungstag sind die Covid-19 Sorgen wieder zurück", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Wenn der Präsident der Fed vor schwächerem Wachstum warnt, dann alarmiert das ausnahmslos alle Anlegerinnen und Anleger."





Die europäischen Börsen werden zum Start am Dienstag weit im Minus erwartet. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich im vorbörslichen Handel im roten Bereich. Nach den Stabilisierungstendenzen am Vortag ist am Dienstag nun wieder Abgabedruck zu erkennen. Anleger agieren aufgrund von sich mehrenden Sorgen rund um die neue Corona-Variante zunehmend vorsichtig. Während US-Präsident Joe Biden am Montag noch sagte, Omikron sei "kein Grund zur Panik", ließ die Aussage des Moderna-CEO die Ängste erneut wachsen.





Die Wall Street hat zum Wochenstart eine Erholung eingeleitet. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 35.135,55 Punkten aus dem Handel. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es im Montagshandel 1,88 Prozent auf 15.782,83 Zähler nach oben. Die Anleger schienen die Bedrohung durch die neue Virus-Variante nicht mehr ganz so dramatisch einschätzen und die Abschläge vom Freitag als übertrieben ansehen. Denn Experten aus Südafrika, wo die ersten Fälle publik geworden waren, konstatierten bisher aber vergleichsweise milde Symptome bei Patienten, die sich damit angesteckt haben. Zudem könnte das neu aufgetreten Virus dafür sorgen, das die US-Notenbank in ihrem eingeleiteten Straffungsprozess aus Sorge um die Konjunktur wieder zurückrudert.