Daimler und Stellantis steigen bei Feststoffbatterie-Spezialisten ein - Aktien geben nach

"Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung von fortschrittlichen Batterietechnologien, angefangen bei der Zelle über Module bis hin zur Integration in die Fahrzeugbatterie", wie Mercedes-Benz mitteilte. Im Rahmen der Kooperation beteiligt sich der Stuttgarter Konzern an Factorial mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag in US-Dollar.

"Unsere Investition in Factorial und andere anerkannte Batteriepartner steigert die Geschwindigkeit und Agilität, die wir benötigen, um Spitzentechnologie für unser Elektrofahrzeugportfolio bereitzustellen", wird Stellantis-CEO Carlos Tavares in einer separaten Mitteilung zitiert. Stellantis machte keine Angaben über die Höhe der finanziellen Beteiligung.

Im kommenden Jahr sollen erste Zell-Prototypen erprobt werden, so Mercedes-Benz weiter. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll dann der erste Einsatz der Technologie in kleinen Serien in einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen erfolgen. Mercedes-Benz könne einen Vertreter in das Board des US-Unternehmens entsenden.

Mit Feststoffbatterien soll in der Autobranche ein Technologiesprung erzielt werden. Sie gelten im Vergleich zu den aktuell eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien als sicherer und verfügen über eine höhere Reichweite. Auch BMW, Volkswagen oder etwa Ford haben sich an unterschiedlichen Firmen im Bereich Feststoffbatterien beteiligt.

Während Daimler-Aktien im XETRA-Geschäft derzeit 1,30 Prozent tiefer notieren bei 81,72 Euro, fallen Stellantis-Papiere an der EURONEXT Paris 2,18 Prozent zurück auf 15,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, MikeDotta / Shutterstock.com