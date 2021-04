Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürft zum Start in den Dienstagshandel kaum vom Fleck kommen. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren eine um 0,09 Prozent höhere Eröffnung bei 15.309,70 Punkten. Anleger warten weiterhin auf frische Impulse seitens der Berichtssaison und der Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die sich am Mittwochabend äußern wird.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Minus

An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Dienstag überwiegend leicht abwärts. Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,3 Prozent auf 29.038 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.426 Stellen um 0,43 Prozent tiefer. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng hingegen um 0,13 Prozent höher bei 28.992 Zählern.

3. Tesla mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung

Tesla hat im ersten Geschäftsquartal sowohl bei Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt und seinen bislang höchsten Quartalsgewinn erreicht. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unterm Strich 438 Millionen Dollar (362 Mio Euro), wie es am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

4. STRATEC nach starkem Quartal optimistischer für 2021

Der Diagnostik-Spezialist STRATEC blickt nach einem guten Jahresstart optimistischer auf das Gesamtjahr. 2021 dürfte das Umsatzwachstum währungsbereinigt "mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich" liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Birkenfeld mit. Zur Nachricht

5. HSBC kann Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln

Deutlich geringere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite haben der HSBC im ersten Quartal trotz rückläufiger Einnahmen einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Die britische Bank verdiente mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und zeigte sich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Zur Nachricht

6. Lyft verkauft Roboterwagen-Sparte an Toyota-Tochter

Der Fahrdienst-Vermittler Lyft gibt die Entwicklung eigener Roboterwagen-Technologie auf. Die Sparte mit dem Namen Level 5 wird für 550 Millionen Dollar (455 Mio Euro) an eine Tochterfirma von Toyota verkauft. Zur Nachricht

7. ABB steigert Gewinn im ersten Quartal deutlich

Der Industriekonzern ABB blickt auf ein ermutigendes erstes Quartal 2021 zurück. So erhöhte sich der Reingewinn um mehr als einen Drittel und der operative Gewinn gar um mehr als die Hälfte. Für das zweite Quartal wird ein zweistelliges Wachstum prognostiziert. Zur Nachricht

8. UBS verdient mehr als erwartet

Die UBS hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank höherer Einnahmen und geringerer Kreditrisiken gesteigert. Allerdings schmälerte der Zahlungsausfall eines US-Kunden im Prime-Brokerage-Geschäft, womit der US-Hedgefonds Archegos gemeint ist, den Gewinn spürbar. Die Erwartungen der Analysten übertraf die Schweizer Bank. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht gestiegen

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,15 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 62,36 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,2074 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2085 (Freitag: 1,2066) Dollar fest.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com