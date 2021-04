DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla schafft Rekordgewinn -- UBS verdient mehr als erwartet -- STRATEC optimistischer für 2021 -- HSBC im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Der DAX eröffnete bei 15.282,84 Punkten um 0,09 Prozent tiefer und schankt auch im weiteren Verlauf um seinen Vortagesschluss. Der TecDAX eröffnete mit einem minimalen Plus von 0,04 Prozent bei 3.536,69 Zählern und bleibt weiterhin knapp in der Gewinnzone.

Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen gemischt aus und Anleger halten sich vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch weiter zurück. Im Blick steht weiter die Berichtssaison, die nun vor allem in den USA mit der Vorlage der Tech-Giganten Alphabet und Microsoft am heutigen Abend Fahrt aufnimmt. "Den europäischen Investoren bleibt zu hoffen, dass die Tech-Rally an der Wall Street auch den Indizes hierzulande wieder etwas Schwung verleihen wird", erläuterte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi gegenüber dpa-AFX.

