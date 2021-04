Screenshot eines angeblichen Mitarbeiters: Amazon Prime Day-Datum geleaked?

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.809,50 EUR

• Echtheit des Screenshots nicht verifizierbar• Bislang keine Bestätigung von Seiten Amazons• Datum des Amazon Prime Day laut Gerüchten eher in der Jahresmitte

Das geht aus einem Bericht des Wirtschafts- und Finanz-Portals "Kiplinger.com" hervor, wo der Screenshot einging. Demnach müssen sich die Schnäppchen-Jäger des diesjährigen Amazon Prime Days nicht wieder bis in den Herbst gedulden.

Screenshot soll interne Amazon-Webseite zeigen

Der Amazon Prime Day soll demnach in diesem Jahr am 12. und 13. Juli 2021 stattfinden. Das geht aus einem Screenshot hervor, der dem Portal "Kiplinger.com" zugesendet wurde und von einem angeblichen Amazon-Mitarbeiter stammen soll. Kiplinger.com selbst kann laut eigener Aussage die Echtheit des Screenshots sowie die Vertrauenswürdigkeit der Quelle nicht verifizieren. Auf dem Screenshot ist eine offenbar interne Amazon-Webseite zu sehen. Außer einem "prime day"-Schriftzug in bekannter Amazon-Schrift sowie einer Überschrift "Prime Day 2021" ist deutlich "July 12 & 13" zu lesen. Der Absender habe dem Portal lediglich noch hinzugefügt, dass Amazon bislang "keine Ankündigungen zum Prime Day gemacht" hat. Eine Bestätigung von Seiten Amazons sei laut Kiplinger.com bisher noch nicht erfolgt.

Geleaktes Datum für Amazon Prime Day im Grundsatz "durchführbar"

"Es ist unmöglich, zu sagen, ob der von Kiplinger erhaltene Screenshot echt ist. Er enthält zwar einige Amazon-Geräte, allerdings könnte jeder diese nachahmen. Die Daten scheinen jedoch durchführbar", so lautet das Urteil des Nachrichten-Portals "T3.com". In jüngster Vergangenheit sollen bereits zahlreiche interne und externe Quellen des von VOX-Media betriebenen US-amerikanischen Technikblogs "Recode" angegeben haben, dass Amazon darauf abziele, den Prime Day in diesem Jahr in der zweiten Juni-Monatshälfte durchzuführen. Auch "T3.com" hielt bislang die Montage und Dienstage in der Mitte bzw. Ende Juni am wahrscheinlichsten. Nun verleiht der Screenshot den Diskussionen und Gerüchten eine weitere Wendung. Zumal der Prime Day, abgesehen vom vergangenen Jahr 2020, als Amazon das Event aufgrund der Corona-Pandemie auf den 13. und 14. Oktober verschob, in fünf aufeinanderfolgenden Jahren im Juli stattfand. Auch im letzten Jahr war eigentlich der Monat Juli vorgesehen.

Siebter Shoppingtag Amazons in Folge

Auch wenn das offizielle Datum nach wie vor aussteht, so verdichten sich die Anzeichen, dass Schnäppchenjäger in diesem Jahr wieder wie gewohnt in den warmen Sommermonaten auf die von Amazon veranstaltete Shopping-Jagd gehen können. Seit 2015 veranstaltet Amazon jährlich den Amazon Prime Day. An diesem Tag erhalten Amazon-Kunden mit einem Prime-Abo günstige, zeitlich begrenzte Angebote und Rabatte über nahezu alle Produktkategorien hinweg.

