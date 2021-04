Schneider Electric-Aktie gewinnt: Schneider Electric hebt Prognose an

Der französische Elektrotechnikkonzern erwartet nun ein organisches Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) zwischen 14 und 20 Prozent. Bislang hatte sich das Unternehmen 9 bis 15 Prozent mehr Gewinn vorgenommen. Der Jahresumsatz soll organisch zwischen 8 und 11 Prozent zulegen, so Schneider.

In den Monaten Januar bis März wurden 6,53 Milliarden Euro umgesetzt, verglichen mit 5,83 Milliarden im Vorjahr. 16 Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 6,17 Milliarden Euro gerechnet. Auf organischer Basis verzeichnete Schneider Electric 14 Prozent Wachstum.

"Die Ungewissheit für den Rest des Jahres 2021 bleibt bestehen, mit dem jüngsten Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in bestimmten Ländern und einem möglichen globalen Druck auf die Lieferkette", sagte Chairman und CEO Jean-Pascal Tricoire.

Der Vorstand hob die Jahresprognose gleichwohl an, um den starken Nachfragetrend des ersten Quartals abzubilden.

Die Aktien von Schneider Electric ziehen am Dienstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,58 Prozent auf 138,68 Euro an.

