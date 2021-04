Analyst: Warum Anleger die Coinbase-Aktie kaufen sollten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 249,50 EUR

• Ersteinstufung von Rosenblatt Securities mit 450 US-Dollar Kursziel• Coinbase als Profiteur des Kryptomarktes• Vorsicht auf kurze Sicht

Während sich zum Börsenstart von Coinbase nur wenige Analysten zu einer Aktienbeurteilung hinreißen ließen, mehren sich nach geglücktem Einstand der Coinbase-Aktie auf dem Börsenparkett inzwischen die positiven Analystenstimmen. Auch Sean Horgan, Aktienanalyst bei Rosenblatt Securities, mischt sich unter die Coinbase-Bullen.

Starkes Kursziel für Coinbase-Aktie vergeben

In seiner Ersteinschätzung der Aktie vergibt er für Coinbase ein "Buy"-Rating und ein Kursziel von 450 US-Dollar. Damit hätte die Coinbase-Aktie, die mit einem Referenzpreis von 250 US-Dollar ihr Börsendebüt gefeiert hatte, noch deutlich Luft nach oben: Das Potenzial zum aktuellen Börsenkurs beträgt knapp 48 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 26. April).

Dabei zeigt sich der Experte kurzfristig allerdings eher vorsichtig, und begründet dies mit dem Risiko eines signifikanten Preisrückgangs am Kryptomarkt. Die Aktie sei auf kurzfristiger Basis "einem Abwärtsrisiko durch den Rückgang des Kryptopreises ausgesetzt", betonte er in einer Mitteilung.

Langfristig gesehen sieht er das Unternehmen aber gut positioniert, um von einer zunehmenden Adaption und Akzeptanz von Kryptowährungen profitieren zu können. "Krypto hat auf dem Weg zur Legitimität einen Wendepunkt erreicht, und wir sehen dies als einen langfristigen disruptiven Trend, der erst in den Anfängen steckt", so Horgan.

Coinbase als Nutznießer

Er halte es für "vernünftig" anzunehmen, dass sich der Marktwert für Kryptowährungen in den nächsten Jahren um etwa das Fünffache des Marktwerts von Gold auf etwa 11 Billionen US-Dollar erhöhen werde. Coinbase mit einem aktuellen Anteil von rund elf Prozent am Kryptomarkt sei in diesem Zusammenhang in der "Pole Position", um von diesem Wachstum zu profitieren, zeigt sich der Rosenblatt Securities-Analyst überzeugt.



