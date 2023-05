Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte nur mit leichten Verlusten in den Dienstagshandel starten. Die weiter ausbleibende Einigung im US-Schuldenstreit wird Anleger voraussichtlich beschäftigen.

2. Börsen in Fernost tiefer

In Fernost dominieren am Dienstag die Verkäufer. In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 30.912,81 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise 0,83 Prozent auf 3.268,99 Punkte abwärts. In Hongkong verliert der Hang Seng daneben zeitweise 0,55 Prozent auf 19.570,91 Zähler.

3. Zoom steigert Gewinn und Umsatz

Der Videokonferenzdienst Zoom Video Communications hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Zoom schätzt seine Aussichten für das aktuelle Geschäftsjahr besser ein. Im ersten Quartal stiegen sowohl die Erlöse als auch der Gewinn. Zur Nachricht

4. Deutsche Telekom weist Kritik an Glasfaserausbau zurück

Die Deutsche Telekom hat Kritik an ihren Glasfaserausbauplänen zurückgewiesen. "Wir bauen für unsere Kunden und die Menschen im Land, nicht gegen die Wettbewerber". Zur Nachricht

5. TECHEM steht anscheinend vor Verkauf oder Börsengang

Die Eigentümer des deutschen Energiedienstleisters TECHEM wollen den Messzähleranbieter laut Kreisen in einem milliardenschweren Deal an die Börse bringen oder verkaufen. Zur Nachricht

6. Aareal Bank: Grünes Licht für Übernahme durch Finanzinvestoren

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB können die Aareal Bank übernehmen. Zur Nachricht

7. Weiter keine Einigung im US-Schuldenstreit

Im US-Schuldenstreit gibt es weiter keinen Durchbruch zwischen Weißem Haus und Republikanern. Zur Nachricht

8. thyssenkrupp Nucera erhält Elektrolyseure-Großauftrag aus Schweden

Der Anlagenbauer thyssenkrupp Nucera hat einen Großauftrag zum Bau von Elektrolyseuren für ein geplantes Stahlwerk in Nordschweden erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,15 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 71,99 Dollar.

10. Euro hält sich knapp über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.

