Keine Einigung im US-Schuldenstreit: Verluste an Asiens Börsen -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Zoom steigert Umsatz und Gewinn -- Aareal Bank: Grünes Licht für Übernahme durch Finanzinvestoren

In den Blickpunkt der Anleger könnten am Dienstag Einkaufsmanagerindizes rücken. Von Refinitiv befragte Experten gehen von einem Rückgang auf 50,0 von 50,2 Punkten bei der US-Industrie und auf 52,6 von 53,6 Zählern bei den Dienstleistungen aus. In Deutschland und der Euro-Zone wird unterdessen für die Industrie-Indizes ein leichtes Plus erwartet, während bei den Dienstleistern leicht rückkläufige Tendenzen vorausgesagt werden.

Am Freitag hatte der Dax mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Der fehlende Durchbruch im US-Schuldenstreit wird am Dienstag unterdessen voraussichtlich als Belastungsfaktor in Frankfurt wirken. "Ich hatte das Gefühl, dass wir ein produktives Treffen hatten. Wir haben noch keine Einigung erzielt", sagte der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden am Montag (Ortszeit). Dennoch sind beide Parteien nicht zu einer Übereinkunft gekommen. Bleibt diese weiter aus, droht den USA am 1. Juni der Zahlungsausfall.

So startete der EURO STOXX 50 bereits leichter und stand auch im weiteren Verlauf im Minus. Am Abend ging es noch um 0,22 Prozent nach unten auf 4.385,63 Punkte.

Europas Börsen präsentierten sich am Montag in Rot.

An den US-Börsen ging es zum Wochenbeginn in unterschiedliche Richtungen.

Die wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Montag rote Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 30.912,81 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise 0,83 Prozent auf 3.268,99 Punkte abwärts. In Hongkong verliert der Hang Seng daneben zeitweise 0,55 Prozent auf 19.570,91 Zähler.

Nachdem es im US-Schuldenstreit weiter keine Einigung gibt, zeigen sich Anleger an den Börsen in Fernost am Dienstag ernüchtert. Erneut waren die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten am Montag wurden ergebnislos beendet worden, auch wenn beide Seiten Optimismus an den Tag legten, zeitnah eine Lösung erzielen zu können. Kommen die Parteien nicht zusammen, droht den USA am 1. Juni droht die Zahlungsunfähigkeit.

Auch das Fed-Protokoll wird von Anlegern in Fernost mit Spannung erwartet - das steht am Mittwoch zur Veröffentlichung an. Anleger erhoffen sich Hinweise auf eine mögliche Zinspause der US-Notenbank. "Dennoch sind die Inflationsdaten am Freitag das Wichtigste, auch wenn sie ein paar Wochen nach den Verbraucherpreisen kommen. Erst wenn die Kerninflation sinkt, kann die Fed einen Schwenk machen; bis dahin werden wir nur eine Pause von Sitzung zu Sitzung erleben", ergänzt der Teilnehmer.

Schubgebende Nachrichten sind in Fernost am Dienstag unterdessen Mangelware.

