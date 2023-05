NASDAQ-Titel Apple-Aktie gibt ab: Apple schließt Milliarden-Deal mit Broadcom

Aktien in diesem Artikel Apple 160,42 EUR

Die mehrjährige Vereinbarung mit dem Chipkonzern Broadcom umfasse unter anderem Bauteile für 5G-Funktechnik, wie der iPhone-Konzern am Dienstag mitteilte. Konkrete Angaben zum Volumen des Deals oder der Laufzeit gab es nicht.

Die iPhone-Modems zur Anbindung an den superschnellen 5G-Datenfunk kommen im Moment vom Chipkonzern Qualcomm. Apple werden aber schon seit Jahren Ambitionen nachgesagt, 5G-Technik im eigenen Haus zu entwickeln. Auch QUALCOMMgeht davon aus, das Modem-Geschäft mit Apple auf lange Sicht zu verlieren. Apple hatte bereits 2019 die Funkmodem-Sparte von Intel gekauft - und damit auch einen Entwicklungsstandort in München dazugewonnen.

Apple verwies bei der Ankündigung des Deals mit Broadcom auch auf das eigene Versprechen aus dem Jahr 2021, binnen fünf Jahren 430 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Der Konzern sieht sich dabei auf Kurs. Apple-Chef Tim Cook sprach am Dienstag von einem "unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas", weswegen man Investitionen in dem Land erhöhen werde.

Die Apple-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,74 Prozent aus 172,91 US-Dollar.

/so/DP/jha

CUPERTINO (dpa-AFX)

Bildquellen: joyfull / Shutterstock.com