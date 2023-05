HSBC-Aktie im Minus: SVB-Eigentümer verklagt HSBC

Gegen 21 Uhr am Ostersonntag hätten Dutzende von Top-Bankern der SVB in einer E-Mail an ihren neuen Arbeitgeber, First Citizens BancShares den Rücktritt erklärt, so heißt es in der Klage. Ohne Verzögerung seien die Banker von der HSBC Holdings eingestellt worden. First Citizens behauptet, die Massenkündigung sei Teil eines umfassenden Plans von HSBC und einem ehemaligen Spitzenbanker der SVB gewesen, um ein äußerst profitables Geschäft zu stehlen, das First Citizens durch den Kauf der SVB Ende März erworben hatte.

Ein Großteil des Geschäfts stammte aus dem Life-Sciences- und Technologie-Banking-Team der SVB, so der Vorwurf in der Klage. First Citizens hatte Ende März angekündigt, den größten Teil der Silicon Valley Bank zu übernehmen. Das Unternehmen erwarb Einlagen und Kredite der SVB in Milliardenhöhe und hoffte, die etablierten Beziehungen der SVB zu Unternehmen in der Technologiebranche und anderen Bereichen nutzen zu können, um seine Präsenz zu erweitern. In einer beim US-Bezirksgericht in Nordkalifornien eingereichten Klage verklagt First Citizens HSBC auf mehr als 1 Milliarde Dollar und behauptet, es handele sich um eine illegale "Plünderung" eines der Kerngeschäfte der SVB, das nach ihrer Ansicht zu Recht First Citizens gehört. Eine Sprecherin der HSBC lehnte am Dienstag eine Stellungnahme ab.

Die SVB hatte eine Bankenkrise ausgelöst, die die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks in Aufruhr versetzte. Einige Tage später stellte die HSBC David Sabow ein, einen ehemaligen leitenden Angestellten der SVB, wie es in der Klageschrift heißt. Der Klage zufolge entwarf Sabow einen Plan, um mehr als drei Dutzend Spitzenbanker der zusammengebrochenen SVB für die HSBC zu gewinnen. Sabow sagte der HSBC, sie könne innerhalb von fünf Jahren weit über 1 Milliarde Dollar Gewinn machen, wenn der Plan funktioniere, heißt es in der Klageschrift. Über die HSBC reagierte Sabow nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zwei Wochen später, am 27. März, kaufte First Citizens, ein großer regionaler Kreditgeber mit Sitz in North Carolina, große Teile der SVB. Am 9. April kündigten 42 Mitarbeiter von First Citizens innerhalb von 30 Minuten und wurden sofort von HSBC eingestellt, heißt es in der Klageschrift. In der Klage wird Sabow und anderen ehemaligen SVB-Bankern außerdem vorgeworfen, geschützte Informationen, die First Citizens gehörten, gestohlen zu haben.

