Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - DAX wohl wieder über 15.000-Punkte-Marke

Der DAX dürfte sich am Dienstag nach der "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die UBS weiter stabilisieren. In vorbörslichen Indikationen steht das Börsenbarometer zeitweise 0,97 Prozent höher bei 15.077,54 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die asiatischen Börsen finden am Dienstag keine einheitliche Richtung. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei letztlich um 1,42 Prozent auf 26.945,67 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite hingegen freundlich: Er notiert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,52 Prozent fester bei 3.252 Zählern. Auch in Hongkong geht es nach oben: Dort gewinnt der Hang Seng gleichzeitig 0,78 Prozent auf 19.149 Stellen.

3. Lage der First Republic Bank bleibt prekär - trotz Milliardenhilfe

Die Lage bei der strauchelnden US-Regionalbank First Republic bleibt trotz einer konzertierten Hilfsaktion der größten Geldhäuser der Vereinigten Staaten prekär. Am Montag stürzte die Aktie um 47 Prozent ab und erreichte ein Rekordtief bei rund 12 Dollar. Zur Nachricht

4. RWE zeigt sich für 2023 vorsichtiger - Gewinnrückgang erwartet

Nach einem überaus guten Ergebnis 2022 ist RWE für das laufende Jahr nun etwas vorsichtiger. Das Dividendenziel wurde für das Geschäftsjahr 2023 jedoch auf 1,00 (Vj: 0,90) Euro je Aktie angehoben. Zur Nachricht

5. Investoren planen Börsenabschied von Vantage Towers

Die Oak Holdings, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, strebt das Delisting von Vantage Towers an. Im Rahmen des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots biete man eine Gegenleistung von 32,00 Euro je Vantage-Towers-Aktie, teilte Oak Holdings mit. Zur Nachricht

6. HELLA schüttet mehr Geld an Aktionäre aus

Der Autozulieferer HELLA wird an seine Aktionäre für das abgelaufene Jahr dank der in Aussicht gestellten Sonderdividende deutlich mehr zahlen. In der Summe sollen 2,88 Euro je Anteil ausgeschüttet werden, teilte HELLA mit. Zur Nachricht

7. Tesla findet offenbar nicht genug Fachkräfte für Fabrik in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) zunehmend Probleme bei der Suche nach Fachkräften. Gesucht würden Instandhalter, Elektriker, Maschinen- und Anlagenführer, Schichtleiter und Meister, sagte Agenturchef Jochem Freyer der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

8. Credit-Suisse-Übernahme könnte zu Job-Kahlschlag führen

Die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS könnte einem Medienbericht zufolge zehntausende Stellen kosten. Es sei zwar noch zu früh sei, um zu beziffern, wie viele Stellen gestrichen würden, hieß es in einem Bericht der "Financial Times" vom Dienstag. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,77 auf 66,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,79 auf 73,00 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich bei gut 1,07 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag an der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0717 Dollar festgesetzt.

