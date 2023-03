Erleichterungsrally hält an: DAX startet über 15.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen uneins -- RWE für 2023 vorsichtiger -- First Republic weiter angeschlagen -- Vantage Towers, Credit Suisse im Fokus

Pernod Ricard beteiligt sich an Whiskey-Marke Skrewball. Pfeiffer Vacuum erwartet 2023 Gewinneinbußen im Tagesgeschäft. Offenbar kaum Interessenten für Stahlgeschäft von thyssenkrupp. SNB 2022 mit Wende bei Devisentransaktionen. Amadeus FiRe erwartet Gewinnwachstum. HELLA schüttet mehr Geld aus. Tesla findet offenbar nicht genug Fachkräfte für Fabrik in Grünheide.

Der deutsche Aktienmarkt kann sich am Dientag weiter erholen. Der DAX eröffnet um 0,86 Prozent höher bei 15.062,06 Punkten. Der TecDAX verbucht kurz nach Handelsbeginn bei 3.237,44 Punkten ein Plus von 0,5 Prozent. Am Dienstag kommt es zu einer weiteren Stabilisierung des deutschen Aktienmarktes, der deutsche Leitindex steigt dabei wieder über die Marke von 15.000 Punkten. Die Erleichterungsrally nach der "Notfallrettung" der Credit Suisse (CS)-Übernahme durch die UBS und den Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken war auch in den USA und Asien zu sehen, so dass von dort überweigend gute Vorgaben für den Dienstagshandel kommen. Daneben wirft allerdings auch schon der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed seine Schatten voraus. Die US-Währungshüter geben ihre Entscheidung am Mittwochabend bekannt. Es ist dabei ungewiss, ob die Fed auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird oder ob sie ihre Zinswende zur Inflationsbekämpfung unbeirrt fortsetzt. Laut der Commerzbank sieht der Markt nur noch eine kleine Chance für einen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigen sich zum Start in den Dienstag in Grün. Der EURO STOXX 50 klettert kurz nach Handelsbegin um 1,1 Prozent auf 4.162,73 Punkte. Mit dem erzwungenen Zusammenschluss von Credit Suisse (CS) und UBS sind die Sorgen vor unkalkulierbaren Folgen für die Banken- und Finanzbranche gemildert worden. Nun dürfte sich der Markt bereits auf das Ergenibs der Sitzung der US-Notenbank konzentrieren, das am Mittwochabend vorgelegt wird. "Die Fed könnte durch die jüngsten Ereignisse gezwungen sein, bald schon wieder die Geldschleusen weit zu öffnen, um die Banken des Landes zu retten", so Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets laut "Reuters". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich im Montagshandel freundlich. So eröffnete der Dow Jones mit einem minimalen Plus und legte anschließend kräftig zu. Zum Schlussläuten stand ein klarer Gewinn von 1,20 Prozent bei 32.244,58 Zählern an der Kurstafel. Daneben drehte der technologielastige NASDAQ Composite ins Plus und schloss 0,39 Prozent höher bei 11.675,54 Punkten. Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS sorgte auch in den USA für Erleichterung. Zudem vereinbarten die Währungshüter von sechs führenden Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank, die US-Dollar-Geschäfte mit siebentägiger Laufzeit ab sofort statt wöchentlich nun täglich abzuhalten. Die Versorgung mit der Weltreservewährung Dollar ist insbesondere für das internationale Geschäft großer Geldhäuser wichtig, erst recht in unruhigen Zeiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken