Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vor dem Wochenende mit einem vorbörslichen Minus.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei verliert um 0,79 Prozent auf 28.956,67 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,15 Prozent schwächer bei 3.459,98 Zählern. In Hongkong steigt der Hang Seng hingegen um 0,67 Prozent auf 28.947,66 Indexpunkte. (7.27 Uhr MESZ)

3. Daimler erhöht Renditeziel für Mercedes-Benz und Mobility - deutlicher Gewinnsprung

Daimler hat die Renditeerwartungen für die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Mobility nach einem starken ersten Quartal erhöht. Zur Nachricht

4. Bitcoin fällt erstmals seit Anfang März unter 50.000 Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Freitag erstmals seit 8. März unter die Marke von 50.000 Dollar gerutscht. Zur Nachricht

5. Intel übertrifft Erwartungen deutlich und erhöht Ausblick - Chipmangel belastet

Der Chiphersteller Intel hat die Erwartungen für das erste Quartal klar übertroffen und darauf die Jahresprognose angehoben. Zur Nachricht

6. Snapchat -Mutter übertrifft Analystenschätzungen - Snap-Aktie nachbörslich im Plus

Snap-Anleger warteten mit Spannung auf die Zahlenvorlage der Snapchat-Mutter Snap. Zur Nachricht

7. Software AG verdient deutlich weniger

Die Software AG hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, die Prognosen der Analysten mit dem Ergebnis aber übertroffen. Zur Nachricht

8. Musk schreibt 100 Millionen Dollar für Idee zur CO2-Reduzierung aus

Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk kündigt einen Wettbewerb mit einem Preisgeld in Höhe von 100 Millionen Dollar für innovative Technologien zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung an. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre leichten Aufschläge vom Vortag moderat ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,75 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 61,88 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2030 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com