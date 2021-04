DAX mit Abschlägen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Daimler mit Gewinnsprung -- Bitcoin erstmals seit Anfang März unter 50.000 Dollar -- Intel übertrifft Erwartungen

Am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag vorbörslich rote Vorzeichen beobachtet.

Der DAX bewegt sich vor dem Wochenende mit einem vorbörslichen Minus. Auch der TecDAX soll schwächer starten.

Impulse liefern könnten einige Konjunkturdaten. So steht etwas das Stimmungsbarometer der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager an. Experten gehen in beiden Fällen für April von wenig veränderten Werten aus.

Auch die Bilanzsaison nimmt weiter Fahrt auf. Neben dem Autobauer Daimler öffnen unter anderem Air Liquide und American Express ihre Bücher.

