VW-Tochter AUDI stoppt Produktion wegen Chipmangel

Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet, stoppt die VW -Tochter wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm kommende Woche teilweise die Produktion. "Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt", teilte das Unternehmen der Zeitung mit. Die betroffenen Mitarbeiter gingen für diese Zeit in Kurzarbeit.

Auch für den zweiten deutschen Produktionsstandort in Ingolstadt habe das Unternehmen nach eigenen Angaben Kurzarbeit beantragt, so die Zeitung weiter. Dies bedeute aber nicht automatisch, dass die Mitarbeiter tatsächlich in Kurzarbeit gingen.

"Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Halbleiter-Krise fordert weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit. Wir haben unsere Lieferketten genau im Blick und stehen dazu laufend mit unseren Standorten und Partnern im Austausch", erklärte Dieter Braun, Leiter Supply Chain und weiter: "Da die Lage weiterhin ernst bleibt, kann es jederzeit wieder zu Engpässen kommen." Welche Bereiche konkret von Kurzarbeit betroffen sein würden, entscheide sich kurzfristig.

AUGSBURG (Dow Jones)

Bildquellen: Gustavo Fadel / Shutterstock.com, bondvit / Shutterstock.com