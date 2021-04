adidas-Aktie: Anscheinend Sycamore Partners, Gamut Capital an Reebok interessiert

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, haben neben weiteren Parteien Sycamore Partners und Gamut Capital, das sind zwei New Yorker Private-Equity-Unternehmen, ihr Interesse an einer Übernahme von Reebok angemeldet. Andere Unternehmen wie der US-Textilkonzern VF oder die chinesische Sportunternehmen Anta , denen ein Interesse an Reebok nachgesagt worden sei, seien dagegen nicht mit dabei, heiße es in informierten Kreisen.

Ein adidas-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

adidas hat Reebok im Februar zum Verkauf gestellt, nachdem die US-Fitnessmarke die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt hat.

