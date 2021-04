Stellantis-Aktie: DHL Express erwirbt die ersten 100 E-Ducatos von Fiat

Damit soll ein weiterer Schritt zur Senkung der CO2-Emissionen in der Zustellung in Europa erfolgen. Der Bonner DAX-Konzern hat in den vergangen Jahren Fiat bei der Entwicklung des neuen Modells in Bezug auf spezielle Anforderungen der Logistikbranche unterstützt, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Dies sei im Rahmen einer Partnerschaft zwischen DHL Express und Fiat Professional erfolgt.

Die neuen E-Ducato-Transporter fahren den Angaben zufolge zu 100 Prozent elektrisch und haben eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern.

Die DHL-Express-Flotte umfasst derzeit 14.000 Fahrzeuge mit herkömmlichen Antrieb sowie 500 E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller, die europaweit in mehr als 60 Ländern eingesetzt werden, hauptsächlich in städtischen Regionen. Die Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb will das Unternehmen nach und nach vermehrt durch E-Fahrzeuge ersetzen. Insgesamt soll die DHL-Express-Flotte für die letzte Meile bis 2030 auf etwas 20.000 Fahrzeuge erweitert werden. Davon sollen ebenfalls bis 2030 etwa 60 Prozent, also rund 14.000 Fahrzeuge, einen elektrischem Antrieb haben. Damit will der Konzern die CO2-Emissionen signifikant senken.

Die Deutsche Post will als Konzern bis 2050 klimaneutral werden und investiert bis 2030 insgesamt 7 Milliarden Euro in die Senkung der CO2-Emissionen.

DHL Express arbeitet auch mit mehreren Spezial-Unternehmen an einem Plan, um die Anzahl der Ladestationen in Europa innerhalb der nächsten Jahre deutlich zu erhöhen und somit eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu erreichen.

Der Streetscooter, der von der Deutschen Post selbst entwickelte E-Transporter, wird primär bei der Zustellung in Deutschland eingesetzt.

