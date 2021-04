Daimler erhöht Renditeziel für Mercedes-Benz und Mobility - deutlicher Gewinnsprung

Für den Gesamtkonzern bekräftigten die Stuttgarter bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen für die ersten drei Monate den Ausblick für das Gesamtjahr. So sollen 2021 wie geplant Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis deutlich steigen.

Für das Geschäft mit Premiumautos und Vans rechnet die Daimler AG dieses Jahr nun mit einer bereinigten Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent. Bisher hatte der Konzern einen Zuwachs von 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Im Geschäft mit Finanz- und Mobilitätslösungen rechnet Daimler mit einer bereinigten Marge von 14 bis 15 Prozent. Hier wurden bisher 12 bis 13 Prozent angepeilt. Im Lkw-Geschäft wird weiter mit einer bereinigten Rendite von 6 bis 7 Prozent gerechnet.

Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz um ein Zehntel auf 41,0 Milliarden Euro. Das EBIT zog, wie bereits bekannt, überproportional auf 5,7 Milliarden Euro an nach nur 617 Millionen im Vorjahr an, als die Auswirkungen der Pandemie zu massiven Geschäftseinbrüchen in der Branche führte. Unter dem Strich (netto) verdiente Daimler laut Quartalsbericht 4,29 Milliarden Euro nach 94 Millionen im Vorjahr. Je Aktie liegt der Gewinn bei 4,01 (Vorjahr: 0,09) Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

