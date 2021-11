Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor der Handelseröffnung marginale 0,10 Prozent schwächer bei 16.014 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

In Japan büßte der Leitindex Nikkei vor dem Wochenende 0,61 Prozent auf 29.611,57 Punkte ein.

An der Börse in Shanghai fällt der Shanghai Composite aktuell um 0,95 Prozent auf 3.493,33 Indexpunkte zurück. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 1,37 Prozent nach unten auf 24.878,55 Einheiten.

3. Varta senkt Umsatzprognose wegen Produktionsausfällen bei Kunden

Verzögerte Produktionsbeginne bei Kunden im dritten Quartal haben beim Batteriehersteller Varta für ein verlangsamtes Umsatzwachstum gesorgt. Zur Nachricht

4. Daimler-Aktie: DUH sieht weitere Belege für Abschalteinrichtungen bei Mercedes-Benz

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht neue Belege für eine Verstrickung des Autobauers Daimler in den Dieselskandal. Zur Nachricht

5. Airbus liefert im Oktober wohl weniger Flugzeuge aus als zuletzt

Probleme in der Lieferkette haben den Flugzeugbauer Airbus im Oktober Kreisen zufolge belastet. Zur Nachricht

6. Uber-Aktie nachbörslich im Minus: Lyft-Konkurrent Uber verbucht kräftiges Wachstum - trotzdem hoher Quartalsverlust

Uber lässt in die Bücher des vergangenen Quartals blicken. Die Ergebnisse. Zur Nachricht

7. GoPro steigert Umsatz und Gewinn - GoPro-Aktie springt nachbörslich an

GoPro hat am Donnerstag US-nachbörslich sein Zahlenwerk für das jüngst abgelaufenen Jahresviertel vermeldet. Zur Nachricht

8. Uniper verdient in 9M dank Gas-Geschäften deutlich mehr

Der Energiekonzern Uniper hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres dank des höheren Beitrags aus dem Internationalen und Gas-Midstream-Geschäft deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit relativ stabilen Notierungen

Die Ölpreise bewegen sich am Freitagmorgen nur wenig. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 79,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 80,66 Dollar anzog.

10. Euro kaum verändert - Britisches Pfund stabilisiert sich nach Talfahrt

Der Euro des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1552 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

